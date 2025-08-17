Bullrich-Petri, la fórmula presidencial del macrismo va al Congreso y Milei deberá rearmar el Gabinete

La ministra de Seguridad será candidata a senadora por CABA y el titular de Defensa encabezará la lista de candidatos a diputados de LLA en Mendoza. Queda ver si Milei deja en esas dos salidas su obligado recambio en el Gabinete o agregará alguna otra movida.

Se sabía que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezaría la lista de candidatos a senadores de LLA por la Ciudad de Buenos Aires, y este sábado se confirmó que el ministro de Defensa Luis Petri será en candidato a diputado que encabece la lista libertaria en Mendoza, lo que en los hechos muestra que los integrantes de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023 se marcharán al Congreso y eso obligará al presidente Javier Milei a rearmar el Gabinete nacional.

Las movidas digitadas por Karina Milei terminaron por convencer a Bullrich de aceptar su destino legislativo, algo que en primera instancia no la convencía demasiado, pero se sabe que con los hermanos Milei las voluntades particulares son anecdóticas y cualquier sombra de resistencia a “las ideas de la libertad” es un boleto de ida al destierro.

Así las cosas, ya entontes con dos cambios virtualmente seguros en el Gabinete, queda ver si en ese momento el Presidente deja las modificaciones de fin de año en los miembros de la ex fórmula presidencial JxC o extiende la renovación a algún otro nombre de los que integran su equipo ministerial.

En rigor, tanto Bullrich como Petri aceptan su ruta legislativa con vistas a objetivos mayores en 2027, momento en que la titular de Seguridad tal vez se lance en busca de la Jefatura de Gobierno porteña, mientras que el actual ministro de Defensa la meta 2027 posiblemente apunte a la gobernación de Mendoza.

La ministra de Seguridad y el de Defensa compartieron la fórmula de Juntos por el Cambio en en la primera vuelta de 2023, y como no llegaron al balotaje decidieron apoyar en el balotaje a Milei, que finalmente venció con amplitud a Sergio Massa.

Ese apoyo a Milei de los candidatos macristas, clave en la victoria libertaria, fue la que los terminó convirtiendo en ministros, y Petri será candidato en Mendoza tras el acuerdo sellado entre la cúpula de La Libertad Avanza y el gobernador del radicalismo, Alfredo Cornejo. En ese cuadro, Petri anunció este sábado su afiliación a La Libertad Avanza con una fotografía junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se lo ve firmando los papeles respectivos, en una escena que acompañana el titular de Diputados, Martín Menem:

“Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, escribió Cornejo en su cuenta de X.

Y agregó el mandatario mendocino: “Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación. Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita”.

Luego de conocerse la noticia de la postulación, Karina Milei le dedicó también un posteo a Petri, en el que le dio la bienvenida oficial a La Libertad Avanza.

“Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía”, expresó la hermana del presidente Javier Milei.

En su cuenta de la red social X, agregó: “Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”.

Fuente: Perfil