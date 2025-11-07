Bullrich asumirá la presidencia del bloque de LLA y le disputa poder a Villarruel

A partir de diciembre, la actual ministra de Seguridad Nacional comandará la bancada oficialista en la Cámara alta, que preside la Vicepresidenta, y quien la Casa Rosada marcó como enemiga. Qué dice la titular del Senado.

Patricia Bullrich será la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA). La ministra de Seguridad Nacional saliente desembarcará en la Cámara alta con un rol protagónico, en los dominios de una de las principales adversarias de la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Dos fuentes de LLA confirmaron a El Destape que la actual ministra será la jefa de bloque, en reemplazo de Ezequel Atauche. “Cuando tengan una duda, vayan con quien artitcula. En el Senado la persona que va a articular es la doctora Bullrich”, le dijo Milei a sus legisladores en la reunión del miércoles y que la funcionaria difundió esta tarde.

“Muchas gracias al Presidente Milei y a la presidenta del partido, Karina Milei, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado”, agradeció Bullrich vía X, y acotó: “Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”.

El jujeño afirmó por la misma vía que fue “un orgullo presidir el bloque durante estos dos años”. “Se que junto a Patricia trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”, acotó.

"Es tedioso, todo lo feo"🗣️



Karen Reichardt contestó que todavía no leyó el reglamento de Diputados y dijo: "¿vos sabés lo que fue desde que firmé hasta acá?". pic.twitter.com/d3wXE6h4GM — El Destape (@eldestapeweb) November 6, 2025

Atauche fue electo titular de la bancada en los primeros dos años del mileismo en la Casa Rosada, al igual que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Sobre la permanencia del puntano en el cargo, nadie puede ratificar que sea removido. Al fin y al cabo, la elección del segundo en la linea de sucesión debe ser, por reglamento, en febrero.

El miércoles, antes de tomarle juramento a Manuel Adorni y partir – una vez más- a Estados Unidos, Milei reunió a su tropa legislativa de las dos cámaras -electos y con mandato-, además del aliado premiun del oficialismo, el PRO. Los encuentros tuvieron como objetivo arengar a los legisladores remarcarles el respaldo a la agenda parlamentaria del Presidente, aunque se los podría caracterizar como protocolares.

Sin embargo, hubo un pequeño encuentro entre los senadores en esa mañana. Bullrich publicó en X la foto -en la que se la ve en plan de coordinadora de la reunión- con el texto: “LLA (21) Su voto nos fortaleció para seguir cambiando. Ese será el camino”.

Si se desglosa el número 21, debería componerse, en primer término, de los seis que entraron en 2023. A estos hay que sumarle a Cármen Álvarez Rivero, que Bullrich se trajo del PRO, al igual que siete diputados. La cordobesa era una defensora acérrima de la Casa Rosada, incluso cuando el bloque amarillo no acompañaba al oficialismo.

Con la boleta de LLA, entraron trece senadores. Entre estos está Silvana Schneider, vicegobernadora de Chaco, que no estuvo en la foto de la mini reunión de Bullrich y su futuro bloque. La chaqueña, afirmaban fuentes con asiento en la provincia que gobierna Leandro Zdero, se sentará en el bloque de la Unión Cívica Radical.

En el caso de Pablo Cervi, que hoy ocupa en Diputados una banca en el bloque Liga del Interior – ELI de los “radicales peluca”, se sentará en la bancada oficialista.

El que estuvo en la foto es Francisco Paoltroni, que en 2023 había entrado por LLA, pero dejó la bancada tras enfrentarse con el asesor presidencial Santiago Caputo. Hay fuentes que señalan que el bloque unipersonal del formoseño funcionaría como un interbloque del oficialismo. “Se está conversando”, dijeron desde el entorno del legislador cuando se le consultó sobre si habría un retorno. Resumiendo: Bullrich sumó uno o dos de más.

Como sea, Bullrich tendrá un cargo de alto perfil y se verá las caras en sesiones con Villarruel. La inquina entre ambas data de la campaña 2023. Milei le había prometido a la hoy vicepresidenta tener el control de los ministerios de Seguridad y Defensa. Sin embargo, el líder de LLA apeló a darle esas dos carteras a los integrantes de la fórmula del extinto Juntos por el Cambio, que salió tercero.

Bullrich aplicó la táctica que usó en todos los partidos en los que militó y se convirtió en una incondicional del líder, o en este caso, de la cabeza bicéfala del espacio que comandan Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Tras ganar las elecciones para el Senado en la Ciudad de Buenos Ai acordar su reelevo en la cartera de Seguridad, que se estima que será su número dos, Alejandra Monteoliva,

Cuando el Senado aprobó en julio de este año los proyectos de bono y moratoria a jubilados y emergencia en discapacidad, la ministra se plegó a la estrategia de la Casa Rosada y responsabilizó a la Vice. “Levantese, no denigre la institución que preside”, lanzó vía X.

La defensora de militares presos por delitos de lesa humanidad contraatacó recordandole a la Ministra militancia juvenil en Montoneros: “La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron el durante décadas el destino de este país”.

La Vice no fue tema en ninguna de las conversaciones de los senadores electos y actuales. Del lado de Villarruel confiaron a El Destape que no hubo comunicación con la Casa Rosada o el bloque de LLA sobre el trabajo del Senado con la nueva conformación.

Consultados sobre cómo va a ser la relación de Villarruel con Bullrich y cómo será el trabajo y se van a llevar, desde sus inmediaciones respondieron: “La relación de la Vicepresidente es cordial y respetuosa como con cada uno de los 72 senadores del cuerpo”

Por Federico Pokorowski-El Destape Web