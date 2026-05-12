Bullrich admitió que Milei le grito en la reunión de gabinete: “El Presidente tiene una emocionalidad importante”

La senadora Patricia Bullrich habló tras los trascendidos que circularon sobre gritos del presidente Javier Milei hacia los funcionarios en defensa de Manuel Adorni.

El pasado viernes se realizó una acalorada reunión de Gabinete en Casa Rosada. El ambiente, según relataron fuentes oficiales, se cortaba con un cuchillo: varios funcionarios libertarios no estarían cómodos con la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno. Los trascendidos indican que la senadora Patricia Bullrich habría intentado tomar la palabra, pero el mandatario habría intervenido —a los gritos— para decir que no piensa tirar a un honesto por la ventana y que, incluso, prefiere perder las elecciones en 2027 antes que echar al funcionario.

Este martes, Patricia Bullrich dijo que el presidente Javier Milei tiene “una emocionalidad importante”, aunque no consideró que hubiera “gritos” en el últim cónclave que encabezó el jefe de Estado.

Ante la consulta de la prensa sobre detalles de la reunión, la legisladora optó por no responder y decir: “Yo no voy a comentar reuniones de Gabinete porque tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten”.

La realidad es que, entre los funcionarios que aceptan hablar en reserva, trasciende cansancio por el escándalo. También se menciona malestar por el impacto de la causa judicial de Adorni en la agenda del Gobierno. Según esas versiones, reclaman un cierre del tema para que la gestión no quede condicionada por las novedades judiciales. A la vez, reconocen resignación ante el respaldo de Javier Milei al excandidato a legislador porteño.

Ese escenario no pasa inadvertido para Patricia Bullrich. La senadora ejecuta cada movimiento con cautela y extrema frialdad. En el oficialismo, una fuente lo sintetiza en términos más crudos: “Patricia sabe que Karina la va a cagar en algún momento”.

Esto implica que, de cara a la carrera por la Jefatura de Gobierno porteña en 2027, la exministra aparece en una posición de desventaja respecto al círculo que responde a Karina Milei. En ese marco, en su entorno remarcan que la senadora no se disciplinará a las decisiones centrales.

En La Libertad Avanza, a su vez, destacan que Bullrich cuenta con legisladores que le responden en forma directa tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense. Se trata de dirigentes que ingresaron por el PRO bajo su influencia y que luego migraron hacia el espacio libertario.

También se le atribuye capital electoral propio. En la elección legislativa del año pasado en la Ciudad de Buenos Aires obtuvo el 50,29% de los votos en la categoría de senadores, lo que le permitió imponerse con comodidad en ese tramo de la boleta.

Manuel Adorni no quiere ser candidato a Jefe de Gobierno porteño y fortalece la figura de Patricia Bullrich

A ese escenario se suma la posición de Manuel Adorni de no querer competir por la sucesión de Jorge Macri en la Ciudad. La definición fue expresada durante la extensa entrevista que concedió a Alejandro Fantino, donde planteó que no proyecta una permanencia prolongada en la función pública, que evalúa dedicarse a la escritura de libros sobre su paso por la gestión y que consideraba “irracional” la posibilidad de ser candidato el próximo año.

Consultado en ese intercambio sobre su futuro político, reiteró su postura con una frase categórica: “No va a pasar”. Esa definición obliga a reordenar el tablero interno y deja mejor posicionada a Patricia Bullrich en esa competencia, en un contexto en el que no emergen, por el momento, figuras de peso dentro del oficialismo para disputar la Ciudad.

En paralelo, la estructura libertaria en territorio porteño continúa en proceso de consolidación bajo la supervisión de Karina Milei. Durante el año se intensificaron las recorridas barriales encabezadas por Pilar Ramírez, jefa del bloque en la Legislatura y responsable del armado local. También avanzó la militancia juvenil del espacio, con la conformación de agrupaciones en el ámbito secundario y universitario.

A ese esquema se sumó el lanzamiento, a fines de febrero, de un plan de formación de dirigentes en la Ciudad impulsado por la hermana del Presidente. Se trata de una iniciativa diseñada junto al equipo de Ramírez, orientada a la capacitación de cuadros libertarios, en línea con el modelo aplicado en la provincia de Buenos Aires bajo la conducción de Sebastián Pareja.

De acuerdo con distintas fuentes libertarias, estos planes del karinismo comparten un rasgo común: la ausencia de participación de la exministra de Seguridad. Algunos —ella misma— lo atribuyen a su dedicación casi exclusiva a su rol en el Senado, mientras que otros señalan que la relación con Karina Milei atraviesa un nivel elevado de desconfianza.

En ese contexto, en la cúpula libertaria aún se sostiene la expectativa de que Manuel Adorni revierta su situación y pueda transformarse en candidato en 2027, tal como originalmente se había considerado.

Fuente: Perfil