Bruce Willis ya no puede hablar: el conmovedor mensaje que compartió su esposa

Bruce Willis fue diagnosticado el año pasado de una grave enfermedad que deterioró su salud de manera progresiva. Ahora, el famoso actor norteamericano perdió el habla debido al avance de la demencia frontotemporal -una enfermedad neurodegenerativa- que tiene y depende exclusivamente de su esposa, Emma Heiming, quien postea periódicamente en sus redes sociales videos para impulsar una campaña de concientización sobre esta dolencia.

En su último posteo, Heiming subió el mensaje que hubiera querido dar el propio actor y generó dudas sobre si realmente puede o no hablar. En el reel que publicó imaginó lo que habría dicho Bruce Willis acerca de dos ciclistas que están recorriendo Estados Unidos. “Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes”, dijo la mujer.

Bruce Willis y su esposa Emma Heming (Foto: Instagram @emmahimengwillis)

Sin embargo, hace algunos días, su hija mayor, Rumer Willis, estuvo en Today para hablar sobre las próximas presentaciones de su madre y habló del estado de salud de Bruce. “Está muy bien. De hecho, pude verlo justo antes de venir a Nueva York”, explicó.

A fines del año pasado, el guionista Glenn Gordon Caron, dijo que va todos los meses a visitarlo y que tiene contacto directo con su familia. En esa oportunidad, dio a conocer que el actor ya tenía dificultades para hablar.

“Mi sensación es que él sabe quién soy. Aunque él no es completamente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las puede usar. Cuando estás con él, sabés que es Bruce, pero su alegría de vivir se ha ido”, remarcó en esa ocasión.