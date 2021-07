Britney Spears se mostró en topless en medio de la batalla legal con su padre

“La princesa del Pop” posó semidesnuda para una fotografía que revolucionó las redes sociales. “Se está liberando”, advirtió uno de sus seguidores

La cantante Britney Spears, de 39 años, deleitó a sus seguidores embanderados con la campaña “Free Britney” al subir una fotografía en la que posó vistiendo sólo unos pantalones cortos y cubriéndose el busto con las manos.

Su publicación fue recibida con miles de comentarios positivos como el de su amiga Paris Hilton, que envió un emoji de ojos de corazón y fuego, o el de un fan que escribió: “Se está liberando”.

Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters advirtió que una de sus fuentes afirmó previamente que Britney ahora se siente “libre para decir lo que piensa” en medio de su batalla por la tutela legal que controla su fortuna, ya que se le ha permitido contratar a su propio abogado y se le concedió nuevamente la capacidad de conducir automóviles. Se dice que se siente “aliviada y esperanzada” por el progreso.

Según Reuters, una persona con información privilegiada dijo: “Desde que Britney habló en el tribunal, las cosas han cambiado y se han relajado un poco. Ha ganado más independencia y control sobre su vida. Siente que se ha quitado un gran peso de encima y que es libre de decir lo que piensa. Se siente aliviada y esperanzada sobre el futuro por primera vez en años”.

Esos comentarios llegan después de que se dijera que Britney está “muy esperanzada” en que su nuevo abogado, Mathew Rosengart, pueda ayudarla a poner fin al conflicto con su padre. Otra fuente añadió: “A ella le gustan los desarrollos judiciales hasta ahora. Tiene muchas esperanzas de que su nuevo abogado pueda poner fin a la tutela. Britney está muy contenta de que la tutela le permita conducir. Está extasiada y más que agradecida por toda la ayuda que está recibiendo ahora”.

Renuncia a los escenarios

El sábado pasado, en una furiosa publicación en su cuenta de Instagram, Britney Spears anunció que no volverá a subirse a un escenario mientras su padre siga controlando todos los aspectos de su vida, como ha hecho durante los últimos 13 años.

“No actuaré en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que visto, digo, hago o pienso”, escribió Spears, quien desde hace varias semanas ha estado suplicando a la jueza de Los Ángeles que la libere de su padre, Jamie, elevando el interés mundial en su caso.

“La princesa del pop” colgó una imagen en la que se leía el mensaje: “Acéptame por lo que soy o bésame el culo”. Junto a la imagen, Spears hizo un largo alegato en el que, al parecer, respondía a las críticas que habían recibido algunos videos en los que aparecía bailando. “A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando… ¡¡¡¡Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso!!!! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”, lanzó la artista.

Afirmó, además, que prefiere bailar en el salón de su casa que subirse a un escenario de Las Vegas, donde la gente está tan “ida” que no puede ni estrecharle la mano. “Y -añadió- no me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores…¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!”.