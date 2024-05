Britney Spears mostró un tobillo hinchado después de una confusa situación en un hotel

Esta semana se viralizó una imagen de la princesa del pop que causó temor en los fans. Se habló de una pelea son su supuesto novio, su exempleado Paul Richard Soliz

Britney Spears volvió a ser noticia a pesar de estar alejada de la música. La prensa norteamericana todavía sigue de cerca sus escándalos familiares, el estado de su salud, y algunas publicaciones que generan preocupación entre sus fans.

Esta semana, la cantante de “Stronger” fue vista saliendo el hotel Chateau Marmont ubicado en West Hollywood en un estado que llamó la atención de los paparazzis y sobre el que no se tiene información detallada por el momento. La situación causó muchas preguntas y especulaciones en torno a su salud, ya que se la vio tapada con una manta, sosteniendo una almohada, descalza y casi desnuda. La Princesa del pop se habría encontrado allí con su exempleado Paul Richard Soliz.

Según informaciones de distintos medios estadounidenses, la cantante y su novio tuvieron una fuerte discusión. Tras la pelea, Britney Spears terminó con la torcedura de un tobillo. El portal TMZ señaló que “alguien llamó a la policía para informar que una mujer que coincide con la descripción de Britney estaba causando alboroto en el hotel y supuestamente molestado a los empleados y huéspedes”.

Después, los paparazzis captaron a la pareja saliendo del hotel en un auto, tratando de esconderse de los flashes.

Britney Spears en un auto junto al controvertido Richard Paul Soliz (Foto: Coleman Rayner/The Grosby Group)Por: Coleman Rayner/The Grosby Group

El tobillo de Britney Spears y el mensaje desmintiendo una pelea

En las últimas horas, la estrella del pop publicó un mensaje a través de sus redes sociales para desmentir todo lo sucedido: “La noticia es falsa, me gustaría respeto para este momento, para que la gente entienda que estoy cada día más fuerte”, aseguró.

Britney publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la confusa situación que vivió (Foto: Instagram).

También afirmó que los médicos “aparecieron en mi puerta ilegalmente” en el hotel después de que ella se torciera el tobillo. “Nunca entraron a mi habitación, pero me sentí acosada”. “Solo para que la gente sepa… ¡¡¡la noticia es falsa!!! ¡¡¡Me gustaría que en este momento se respetara a la gente para que entendiera que cada día me hago más fuerte!!! La verdad apesta, ¿alguien puede enseñarme a mentir?”.

Britney mostró su tobillo en las redes sociales.

“Diosas, estoy alcanzando mi poder superior y, además, ¡espero que ustedes también lo estén!”. “Necesito un espresso”, destacó. En otras publicaciones, Spears compartió un video que mostraba su tobillo hinchado. “Realmente me torcí el tobillo anoche. Solo para mostrar pruebas: es tan malo. El maldito idiota intenta dar un salto en la sala del Chateau y me caí… me avergoncé. Eso es todo”, contó.

En el mensaje también acusó a su madre, Lynne Spears, de armar lo que pasó: “¡Sé que mi madre estuvo involucrada! ¡No he hablado con ella en seis meses y llamó justo después de que sucediera, antes de que salieran las noticias! ¡¡¡Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo!!! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Honestamente, no me importa, ¡¡¡lo diré!!!”, escribió en el posteo.

Después de los videos del tobillo, hay una tercera foto en la que aparece su abogado de toda la vida, Mathew Rosengart, posando junto a un lobo.“¡Este hombre es maravilloso! ¡¡¡Es como un padre para mí y me ayudó anoche!!! ¡¡¡Te adoro y te admiro, señor Mathew!!!”, completó Britney.

La publicación de Britney con un guiño argento que causó furor

Uno de los más recientes posteos en Instagram de Britney Spears causó revuelo en las redes sociales. En su perfil en Instagram, la rubia compartió una captura donde se aprecia una copa a medio llenar y una botella de vino argentino de la marca Norton.

Britney Spears disfrutó una tarde con vino argentino y las redes enloquecieron. (Foto: Instagram /britneyspears)

Para acompañar esta publicación, la megaestrella dio un veredicto sobre el sabor y la calidad de la etiqueta nacional: “Eventualmente, comprenderás que el amor lo cura todo y eso es todo lo que hay… ¡y el vino real también se siente extremadamente bien! ¡Psss, primera vez con vino real! ¡Jesucristo!”

En sitios como X (Twitter), varios internautas se mostraron orgullosos al ver a Britney con el producto de la reconocida bodega, e incluso comenzaron a aparecer algunos memes. Sin embargo, en las redes de la marca aún no hubo mención alguna sobre esta novedad que, sin duda, podría elevar el interés por los productos que ofrecen.