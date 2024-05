Britney Spears hizo un fuerte descargo tras las versiones que alertaron sobre su estado salud

La cantante habló sobre cómo se siente en medio de los rumores. Además, grabó un momento de su intimidad.

Britney Spears generó controversia en los últimos días. Luego de haber sido captada por los paparazzis en la puerta de un hotel en una situación confusa que también involucró ambulancias y médicos, decidió dar detalles sobre el momento que está atravesando.

La cantante pop aseguró que no había pasado nada grave luego de que la vieran llorando, sin ropa y descalza. En una publicación de Instagram explicó que sufrió un fuerte golpe en el pie, pero que se encontraba fuera de peligro.

En un nuevo posteo, volvió a decir que se siente acosada por los medios y las mentiras en torno a su situación. Además, acompañó el texto con un video en el que se la ve montando a caballo y disfrutando de un día de campo.

La cantante y su día de campo. (Fuente: Instagram/britneyspears)

“¡Honestamente desearía que mi vida fuera tan salvaje como se ha retratado! De cualquier manera, algo realmente le ha pasado a mi pie y puede que tenga que hacerme una cirugía… crucen los dedos. Ojalá no, pero siento que fui acosada y engañada para salir a la calle cuando se suponía que mi coche estaba allí!”, comenzó diciendo.

“¡Estaba en pijama y sí, había estado llorando porque me lastimé el pie! ¡Sin breakdown! ¡Soy una mujer adulta que en realidad es muy ingenua en la mayoría de las situaciones! ¡Simplemente estoy avergonzada de que me tengan en mi maldito pijama! No me siento amada… ¡Me siento maltratada! Con eso dicho, ¡me voy a dar el gusto esta semana!”, finalizó su mensaje.

Qué le pasó a Britney Spears

La semana pasada, la cantante de “Stronger” fue vista saliendo el hotel Chateau Marmont ubicado en West Hollywood en un estado que llamó la atención de los paparazzis y sobre el que no se tiene información detallada por el momento. La situación causó muchas preguntas y especulaciones en torno a su salud, ya que se la vio tapada con una manta, sosteniendo una almohada, descalza y casi desnuda. La Princesa del pop se habría encontrado allí con su exempleado Paul Richard Soliz.

Según informaciones de distintos medios estadounidenses, la cantante y su novio tuvieron una fuerte discusión. Tras la pelea, Britney Spears terminó con la torcedura de un tobillo. El portal TMZ señaló que “alguien llamó a la policía para informar que una mujer que coincide con la descripción de Britney estaba causando alboroto en el hotel y supuestamente molestado a los empleados y huéspedes”.

El accidente que tuvo la cantante. (Fuente: Instagram/britneyspears)

Horas después, Spears reapareció en redes sociales ypublicó un mensajepara desmentir todo lo sucedido: “La noticia es falsa, me gustaría respeto para este momento, para que la gente entienda que estoy cada día más fuerte”, aseguró.

También afirmó que los médicos aparecieron en su puesta ilegalmente después de que ella se torciera el tobillo. “Nunca entraron a mi habitación, pero me sentí acosada”, aseguró.

“Solo para que la gente sepa… ¡la noticia es falsa! ¡Me gustaría que en este momento se respetara a la gente para que entendiera que cada día me hago más fuerte!!! La verdad apesta, ¿alguien puede enseñarme a mentir?”, exclamó.

En el mensaje también acusó a su madre, Lynne Spears, de armar lo que pasó: “¡Sé que mi madre estuvo involucrada! ¡No he hablado con ella en seis meses y llamó justo después de que sucediera, antes de que salieran las noticias! ¡¡¡Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo!!! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Honestamente, no me importa, ¡¡¡lo diré!!!”, escribió en el posteo.