Britney Spears desafió la censura con una foto desnuda en la bañera

En apenas horas, el posteo superó el millón de likes y generó miles de comentarios.

Britney Spears lo hizo de nuevo. La princesa del pop volvió a posar desnuda en Instagram. Esta vez, lo hizo dentro de una bañera recostada y sin ropa. Solo el emoji de una flor le tapa sus partes más íntimas.

En apenas horas, el posteo superó el millón de likes y generó miles de comentarios: Otros se mostraron preocupados: “Se está poniendo más raro”, “Se acabó para Britney” y “Britney, te amamos y nos preocupas mucho”.

Britney Spears no se guardó nada en su último posteo. (Foto: Instagram)

“Nunca fotos profesionales. ¡Sigan aplaudiendo, perras!”, escribió, entre alguna palabra subida de todo en la publicación. Algunos consideran que la descripción de las fotografías es una referencia a lo que ocurrió consu hermana Jamie Lynn esta semana.

Es que la menor de la familia se unió a un reality show donde los participantes deben enfrentar algunas experiencias que los llevan al límite de su capacidad. En el programa aseguró que esta representa una forma de mostrar que es talentosa y que no permanece bajo la sombra la estrella de la música.

Britney es una de las celebridades que más genera tendencias de Instagram. Eso sucede cada vez que sube algo que impacta a sus seguidores. La semana pasada revolucionó a los usuarios al en pleno baile en bikini color rosa.

Britney Spears: insultos a su mamá y más fotos desnuda

Hace más de un mes, la madre de Britney Spears, Lynne, le pidió disculpas a su hija públicamente por su dolor y le suplicó que la desbloqueara “para poder hablar en persona”.

La cantante no tardó en responderle con un mensaje en su cuenta de Instagram, con una cita de la escritora estadounidense Rita Mae Brown: “Una de las claves de la felicidad es una mala memoria”. “Mamá tomá tus disculpas y andate a la mier..!!! “, escribió enojada.

“¡Durante 13 años, tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, lo que empeoró las cosas! En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, maldita sea, toda la audiencia… ¡¡¡estaban drogados o borrachos hasta la médula !!!”, arrancó la estrella en su mensaje.

Y agregó: ” Yo era el maldito Santo que tenía miedo de mudarse o sabía que mi papá me pondría en algún lugar si no cooperaba… ¡incluso en los Estados Unidos, la tierra de la libertad! Pasan los años y me sigue metiendo en un psiquiátrico!!!! ¡Ni una maldita persona me defendió!”.

Por último, la cantante le respondió directamente a su madre: “Tomá tus disculpas y vete a la mier..!!! Y a todos los doctores por joderme la mente… Ruego que todos se quemen en el infierno!!!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Channel 8 (@britneyspears)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Channel 8 (@britneyspears)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Channel 8 (@britneyspears)