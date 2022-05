Brian Castaño advirtió a Jermell Charlo: “Vamos a ver si me aguanta los 12 rounds”

El boxeador norteamericano prometió noquear al argentino, quien lo desafió sin rodeos en una imperdible conferencia de prensa. Día, hora y TV de la pelea más esperada.

El boxeador argentino Brian Castaño cruzó al estadounidense Jermell Charlo en la conferencia de prensa que brindaron ambos en Los Ángeles y ante la promesa de nocaut del boxeador norteamericano fue contundente: “Dice que va a ser el de antes. A mí no me importa. Si viene a noquearme, lo espero tranquilo. Vamos a ver si va a aguantar los 12 rounds”.

Unificación absoluta de la corona superwelter

Castaño, campeón superwelter OMB, y Charlo, titular AMB, CMB y FIB de la categoría, disputarán la corona unificada de las 154 libras (69,853 kilos) el próximo sábado en el Dignity Health Sports Park de Carson, una ciudad del condado de Los Ángeles.

La pelea será la revancha de la que sostuvieron el 17 de julio de 2021,en el AT&T Center de San Antonio, Texas, que finalizó con un controversial fallo de empate que pareció favorecer al pugilista estadounidense, que reside en Richmond, otra ciudad texana.

En esa ocasión el juez Steve Weisfeld vio ganar a Castaño (114-113), Tim Cheatham se inclinó por el empate (114-114) y Nelson Vázquez se despachó con una disparatada tarjeta en favor del estadounidense (117-111).

Castaño versus Charlo, la revancha: día, hora y TV de la pelea

La pelea entre el boxeador de 32 años nacido en Isidro Casanova y su rival, de 31 y natural de Luisiana, Estados Unidos, se podrá ver este sábado por TyC Sports (Boxeo de Primera) y ESPN 2 (ESPN Knockout), alrededor de la medianoche.

El combate se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carlson, California, y pondrá en juego todos los títulos mundiales de la categoría superwelter.

Castaño pidió “respeto” tras las acusaciones de Charlo

El pugilista bonaerense, de 32 años, se molestó por “la falta de respeto hacia el deportista” luego de las acusaciones de Charlo tras la lesión que obligó a reprogramar la pelea, originalmente prevista en marzo.

“Una lesión puede pasar en un campamento. Para él, todos sus oponentes toman drogas o necesitan tiempo para ganarle. Se cree Iron Man. No sé por qué se pone nervioso. Que grite arriba del ring el 14 de mayo”, afirmó, para luego enfatizar que “estoy ansioso. Son las peleas que tanto me gustan”.

Castaño, nacido y residente en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, se mostró sereno como contracara de Charlo, que lució nervioso y provocativo: “No hay que perder la humildad. Pero le aseguro que se encontrará con un adversario difícil. Dejaré todo en cada round, porque se trata de otro escalón para seguir subiendo en mi carrera”, aseguró.

“Aprendí a no ir a la casa de él, que es lo que realmente condicionó la primera pelea. Esta sigue siendo su casa, sigo siendo visitante, pero estoy más tranquilo de pelear en un lugar más neutral”, añadió, enfatizando que “lo que pasó el año pasado me motiva. Me sentí ganador y esta vez no la quiero dejar en manos de los jueces”.