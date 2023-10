Brenda Asnicar: “Busco novio fiel”

La actriz y cantante sorprendió en medio de una nota al hablar de sus deseos a futuro. ¡Mirá qué dijo!

En medio de la felicidad que vive por la nueva gira musical que emprendió, Brenda Asnicar le puso humor a una profunda nota en la que habló de su situación sentimental y de sus deseos a futuro.

“Hace cuatro meses que ni siquiera estoy con alguien. Me gustaría tener un compañero”, confesó la actriz y cantante en una nota que dio en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Yo, cuando estoy con alguien, trato de ocultar un poco y de mantener bien bajo el perfil porque realmente no me gusta que la gente sepa. Estoy muy bien sola, pero llevo cuatro meses sola en Europa y la verdad me encantaría compartir este momento de mi vida con alguien”, agregó.

Fue entonces que Brenda se dirigió a los oyentes con un pedido especial: “Si hay algún novio fiel, que está escuchando la radio en este momento, busco un compañero”. Y en cuanto a los motivos por los que prefiere no mostrarse con un nuevo amor, continuó: “Me han juzgado por las parejas”.

“A veces me duele un poco cuando, por ejemplo, se sorprenden porque estuve con Carlos Tévez, como si fuera difícil. Y la verdad es que tengo un recuerdo de él hermoso, de todos mis exnovios. Fueron todos buenas personas”, cerró.

Brenda Asnicar habló por primera vez de los excesos que tuvo

Brenda Asnicar fue una de las invitadas que tuvo Terapia picante, un ciclo de particulares entrevistas del canal Pilo en YouTube, quien habló de las épocas difíciles que vivió y las sustancias prohibidas, luego de la preocupación que generó un video de ella en junio del año pasado.

“¿En algún momento tuviste una etapa de descontrol o de exceso?”, preguntó Alan Parodi, el conductor de ciclo. “Soy muy sentimental y soy muy apegada a mis afectos. En los momentos de más oscuridad fue en los momentos en los que estuve más lejos de mi familia”, aseveró.

“¿Te llevaron por malos caminos?”, indagó el presentador. “A veces estás con nuevos amiguitos, o con gente que… Sí, por supuesto”, afirmó. “Desordenes de horarios, o cosas que tendría que pasar más tiempo para darle un análisis a eso. Recién este año estoy saliendo al 2022″, señaló.