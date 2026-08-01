Brasil y las tensiones con Estados Unidos

Ante la escalada de tensión diplomática entre Argentina y Brasil, el embajador brasileño Julio Bitelli, estuvo invitado en "Efecto Mariposa", el ciclo audiovisual de entrevistas conducido por Jorge Argüello.

Bitelli ya advertía entonces, ante la ofensiva comercial y política de EEUU tras la condena del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump: “Lo que no se puede negociar es la independencia de los poderes en Brasil y la interferencia de un país extranjero en la justicia brasileña”.

Inspirados en el proverbio chino "el aleteo de una mariposa se siente al otro lado del mundo", buscamos, una vez más, comprender cómo los grandes movimientos globales repercuten en nuestro país.