Brasil suspende el regreso de su embajador y se agrava la crisis por los insultos de Milei

Fuentes de Itamaraty confirmaron que Julio Bitelli permanecerá en Brasilia y que la representación diplomática quedará reducida al área comercial. Cancillería confirmó el regreso del embajador Daniel Raimondi.

Brasil decidió suspender el regreso a Argentina de su embajador en un nuevo capítulo de la crisis diplomática desatada por los reiterados insultos del presidente Javier Milei a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. En la noche del martes, la Cancillería argentina respondió con un comunicado donde acusa a Brasilia de "aislarse de la región" por "cuestiones ideológicas".

La decisión fue confirmada por fuentes del Palacio de Itamaraty, que aclararon que no se trata de un "retiro" del embajador (una maniobra considerada un paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas), sino de una suspensión temporal de su regreso mientras el Gobierno brasileño evalúa los pasos a seguir.

"No se trata de una decisión definitiva, al menos por el momento", explicaron.

La decisión del gobierno brasileño, que implica una histórica reducción de la representación diplomática a nivel de Encargado de Negocios, se produjo en relación a la escalada bilateral por las sucesivas declaraciones de Milei contra su par brasileño. Las misma comenzó durante en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro el pasado 25 de julio en San Pablo, cuando Milei insultó tanto a Lula como al cortesano Alexandre de Moraes.

Al igual que el líder del Partido de los Trabajadores, en los últimos años el miembro del Tribunal Supremo Federal se convirtió en uno de los principales objetivos de la militancia bolsonarista, también por haber sido el custodio del proceso electoral que coronó a Lula en 2022 al ejercer como titular del Tribunal Superior Electoral.

Recientemente, de Moraes fue quien denegó la solicitud del mandatario argentino quien había pedido permiso para visitar a Jair Bolsonaro, preso en su domicilio. El expresidente cumple una condena de 27 años por intento de golpismo, sentenciado por haber articulado un plan para evitar la asunción de Lula en 2022, un hecho vinculado al asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia del 6 de enero de 2023.

En medio de los intentos ministeriales para bajar la tensión, incluidas declaraciones de los cancilleres Mauro Vieira y Pablo Quirno, por lo bajo sectores empresariales brasileños con fuerte presencia en el país confiaban en la "previsibilidad" de la relación bilateral y no tanto en la coyuntura. "Las coyunturas políticas cambian pero la relación comercial, industrial y energética entre ambos países lleva décadas de construcción", indicaron fuentes de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras) ante la consulta de PERFIL.

Sin embargo, días después Milei volvió a pronunciarse en contra de Lula luego de su paso por Perú, donde había asistido a la asunción de Keiko Fujimori, encendiendo nuevamente la mecha. "¿Mentí? Es un ladrón, es un corrupto", afirmó en declaraciones a varios medios, redoblando la apuesta.

La reacción de Cancillería argentina

Las declaraciones del Presidente culminaron con la suspensión temporal de la presencia del embajador Bitelli, a lo que Cancillería argentina luego respondió informando que la Cancillería brasileña había "solicitado el regreso" del embajador Daniel Raimondi a la Argentina.

"En los últimos se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países", sostuvo el comunicado, aludiendo indirectamente a los vínculos entre el PT y el peronismo, pero sin mencionar los insultos de Milei en suelo brasileño (que fue lo que eventualmente enojó a Itamaraty).

"En todos casos Argentina decidió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional", continúa el texto.

La decisión de Brasilia ocurrió en paralelo a la indirecta expulsión de la embajadora brasileña en Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, luego de que el gobierno de Donald Trump le revocara la visa alegando presuntas demoras en la ratificación del embajador estadounidense destinado a Brasilia.

La mala relación con la Casa Blanca, en tanto, se agravó casi en sintonía con lo que ocurrió con Buenos Aires, luego de que el Gobierno brasileño también rechazara las solicitudes de visa de dos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense, que planeaban viajar al país para "custodiar" el proceso en torno al sistema del voto electrónico, en medio de denuncias de injerencia externa por parte del oficialismo brasileño. El gobierno de Lula entonces sostuvo que la misión no se encuadraba en una observación electoral tradicional y negó cualquier posibilidad de interferencia en las elecciones presidenciales previstas para el 4 de octubre.

Escala la tensión entre los gobiernos de Lula da Silva y Javier Milei | AFP

Por Cecilia Degl'Innocenti-Perfil