Brasil de País Hermano a una necesaria ruptura de diálogo

Brasil es un enorme país con el cual superamos los 30.000 millones de intercambios comerciales, gracias a años de diálogo y sana convivencia.

Ahora aparece un elegido por un Pueblo Argentino, que decidió entregarle el volante de la historia, a una persona que sin antecedentes válidos, comanda los destinos de 47 millones de Argentinos y 200 años de historia.

Lula no solo va por el cuarto mandato, va por una consolidación de un liderazgo mundial, en el que él con su estilo de gran estadista, tuvo y tiene mucho que ver. Han sabido elegir un método de producción y trabajo, con desarrollo y justicia social, que vemos en los miles y miles de hermanos brasileños que salen todos los días de la pobreza que se integran al mercado laboral formal, al consumo de clase media, a las escuelas y llenan las universidades, de jóvenes que dibujan un nuevo mapa, soñado por un Lula que tal vez imaginó detrás de una pelota descalzo en su Pernambuco natal, o tal vez cuando ingresó a la metalúrgica y trabajó su primera pieza en el torno.

Nosotros imaginamos con Alfonsín y Serney, el 30 de noviembre del año 1985, en la declaración de Foz de Iguazú, que acuerdos más importantes se podían lograr, ahora estamos por llevar a la práctica, tal vez uno trascendental, como el acuerdo con la Eurozona, que comenzó el 15 de diciembre del año 1995, y el presidente de los Argentinos va a casa de los brasileños a insultar a su máxima autoridad constituida que va por su cuarto mandato.

China acuerda con los BRICS, nos da mano para entrar, entramos y apenas llega en actual presidente Argentino al poder, nos saca de escenario y dice somos hermanos ahora de EEUU y de Israel, dejando de lado a Brasil, que nos representó ante Gran Bretaña, cuando tuvimos el conflicto con Malvinas, que no dejó que sus barcos flameen la bandera invasora en sus puertos, como sí lo hicieron otros países linderos con nosotros, ese Brasil que cuando el Sr Maduro, nos corta la luz y el agua, a nuestra Embajada en Caracas, es Brasil quien nos aguanta, y nos cubre de tan idiota actitud de atropellar nuestra soberanía, del hoy ex presidente de Venezuela, con ese Brasil que acordamos intercambios energéticos que son un lujo, ese Brasil que hicimos un inmejorable acuerdo de Cielos Abiertos.

Hoy Brasil comercia con China a razón de 200.000 millones de dólares al año y Argentina solo 18.000 millones, pero no solo eso Brasil en los últimos, más precisamente 10, creció sus negocios agropecuarios en un 100% y nosotros nada, y eso lo hizo sin impuestos a las exportaciones y sin impuestos al cheque, como nosotros tenemos desde hace décadas, nada que ver lo que dijo Cavallo, “será provisorio el impuesto al cheque”.

La UCA termina de decir que creció la pobreza y la indigencia, ya tenemos más de 15 millones de pobres y más de 3 millones de indigentes, si comparamos año atrás, aumentó 3%, y nosotros queremos enseñar algo a Brasil, deberíamos llamarnos a silencio por vergüenza primero, y ensayar buenos modales primero.

Saldo neto de empresas en el Brasil durante 2025, +2.268.457, Argentina -9.722m, desocupación: Brasil 5,8% y Argentina 7,6%, inversión en educación, Brasil 5.10% del PBI el cual subió 0.17pp, Argentina solo 0,75%, inversión en ciencia y técnica +30% y Argentina -46,1%, inversión directa extranjera U$S 71.070M y Argentina U$S11.644, Pobreza en Brasil 23,1% y en Argentina 38,1% y finalmente Brasil deuda con el FMI U$S 0 en cambio Argentina tiene una deuda que nos ahoga y nos mata día a día y por 100 años, de U$S 57.230.-

En mí zona de Rosario, al menos tengo conocimiento que 150 empresas tienen vínculos estrechos comerciales con Brasil, espero que estas formas, este modo de quien ejerce la primera magistratura del País, no tenga más consecuencias que las de formas burocráticas, y que la población reflexione, que siempre el camino debe ser, como en la vida, el diálogo, la solidaridad, la armonía, en definitiva el humanismo, lo demás es barbarie.

Por Luis Chervo