Bourdieu y Cairella: “El reordenamiento de la Cooperativa Eléctrica se puede dar solo con un buen tarifazo”

Instaron a los sectores políticos a interpretar el complejo escenario que atraviesa la prestataria de servicios local. Si no cumplen con el pago del corriente, la Cooperativa no accederá al plan de pago de la deuda con CAMMESA.

En medio de la crisis financiera que atraviesa la Cooperativa Eléctrica de Trelew, los actores involucrados subrayan la urgencia de actualizar las tarifas para garantizar la sustentabilidad del servicio y cumplir con el plan de pagos de la deuda con Cammesa, que asciende a 33.000 millones de pesos. En este marco, el vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella, y el interventor de la Cooperativa, Matías Bourdieu, visitaron el programa INVENCIBLES que conduce el periodista Rodrigo Mansilla, y dejaron en claro que el reordenamiento financiero de la entidad es inviable sin una adecuación de los recursos tarifarios.

El acuerdo con Cammesa prevé un año de gracia, un plan de pagos en 60 cuotas y un esquema que permitirá afrontar aproximadamente el 30% de la deuda total. Sin embargo, para acceder a este beneficio, la Cooperativa deberá cumplir con una condición ineludible: abonar el 100% de la facturación corriente por la energía que adquiere.

“Si el plan cae, toda la deuda se vuelve exigible y la única alternativa sería solicitar la quiebra”, advirtió Cairella, quien enfatizó que la intervención del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, “está sincerando una situación que fue una mentira durante años, generada por políticos, empresarios y sindicalistas”.

Rol del Gobierno y el Concejo Deliberante

Tanto el gobernador Ignacio Torres como el intendente Gerardo Merino han asumido el compromiso de destrabar las diferencias políticas que impiden un consenso en el Concejo Deliberante respecto de los ajustes tarifarios. “Merino y Torres son parte de la solución. Confiamos en que la Cooperativa de Trelew va a ser viable y se convertirá en un caso testigo para otras situaciones similares en el país”, afirmó Cairella.

“Si hay un problema político con el Concejo Deliberante, ellos van a hacer lo que tengan que hacer para solucionar ese tema político”, dijo con relación al gobernador y al intendente.

Mario Cairella.

Marco sindical equilibrado

Uno de los factores que han contribuido al descalabro financiero de la Cooperativa ha sido la aplicación del convenio colectivo de Luz y Fuerza a todas sus áreas, incluyendo agua y cloacas, lo que incrementó significativamente los costos operativos. En este sentido, Bourdieu indicó que se está avanzando en una redefinición de la representación sindical, para que cada unidad de negocio tenga su propio convenio colectivo.

Cairella apoyó esta medida y manifestó que “es inviable una empresa sin una tarifa correcta”. En este sentido, resaltó que “Trelew no paga una energía cara, sino que tiene un sistema tarifario que no refleja la realidad de los costos”.

“El gasto salarial puede ser un tema, pero el principal problema para la Cooperativa es la tarifa”, remarcó Cairella.

Sostenibilidad

El compromiso de la actual intervención es garantizar transparencia y lograr la sustentabilidad económica de la Cooperativa. Bourdieu aseguró que “si recibimos los aumentos tarifarios, podremos pagar los 1.300 millones de pesos de la facturación corriente”.

“Apostamos por darles el tiempo que necesiten para concretar el plan en marcha”, aseguró Cairella, quien insistió en que “la Cooperativa ha sido manipulada en beneficio de unos pocos, en perjuicio de los habitantes de Trelew”.

Matías Bourdieu.

“Entramos si pagamos el corriente. Eso nos califica a entrar en el plan de pago de la deuda, pero solo si pagamos en abril y tenemos los recursos para seguir pagando. Si no tenemos eso no calificamos porque no vamos a poder pagar el corriente”, dijo Bourdieu.



Con un plan de pagos aprobado y a la espera de la firma de un DNU presidencial, la Cooperativa se enfrenta a una oportunidad decisiva para su recuperación. Sin los ajustes tarifarios necesarios y sin un acompañamiento político claro, el futuro de la entidad podría verse seriamente comprometido.