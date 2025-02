Bourdieu, desafiante: “La Cooperativa Eléctrica de Trelew es mía hasta nuevo aviso”

El interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew defendió su gestión y anunció que pedirá al juez que los aumentos salariales se incorporen directamente a la tarifa. Criticó a sectores políticos, resaltó la crisis financiera de la entidad y destacó gestiones para sanear la deuda con CAMMESA. También advirtió sobre el consumo excesivo de agua y la necesidad de reestructurar los recursos humanos.

En una entrevista concedida al programa Invencibles, el interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Matías Bourdieu, anunció que solicitará al juez que la actualización salarial de los trabajadores sea incorporada directamente a la tarifa. Además, respondió a las críticas recibidas sobre su gestión y cuestionó a quienes consideran que la intervención es “nefasta”.

“Yo no fui a buscar a nadie, pero cuando me buscan, me encuentran”.

Bourdieu destacó que, desde su llegada a la intervención el 15 de octubre, se puso en contacto con la presidenta del Concejo Deliberante para abordar la problemática de las tarifas. En este sentido, citó la Ley 24.065, que establece que las tarifas deben garantizar los ingresos necesarios para afrontar los costos operativos de las empresas prestatarias. “Un concejal salió a decir que no era así, que la tarifa justa y razonable es para los usuarios. Error, señor. Si usted es abogado, me parece que no está interpretando bien los textos”, criticó.

Respecto de las acusaciones sobre lo “nefasto” de la intervención, fue categórico: “Si me dicen que soy nefasto, el que dice eso es un necio. No sé qué experiencia tiene ese señor en materia energética; yo tengo colgados varios pergaminos en mi larga trayectoria en el mundo de la energía”.

Aumentos tarifarios y su impacto en la Cooperativa

El interventor se refirió también a los aumentos tarifarios y aseguró que no son “a cambio de nada”. “Estos ajustes eran pendientes de 2024. Eran cuatro MECs (Mecanismos de Adecuación de Costos), aunque a algunos no les guste que se diga MECs. Se otorgaron dos y los otros dos eran necesarios para que la Cooperativa funcione”, explicó.

Aseguró, además, que “hay un atraso tarifario de un año según los costos convalidados por el OMPRESP (Organismo de Monitoreo de la Prestación del Servicio Público), que desoyó las recomendaciones”.

No podemos financiar los aumentos salariales si no nos dan la plata”.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación financiera de la Cooperativa y la relación con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Bourdieu acusó a algunos sectores de desinformar y confundir a la población: “Estoy dispuesto a hacer docencia. La Cooperativa, si no tiene sus ingresos pactados por el OMPRESP y alguien decide no aplicarlos, será responsable de no haber cumplido con la ley”.

El interventor también cuestionó la postura del concejal Rubén Cáceres: “Cáceres no sabe de energía, no tiene ni la más pálida idea. Me dijo que trabajaba para CAMMESA. Eso es muy grave, señor Cáceres. La Cooperativa le debe 30 mil millones de pesos a CAMMESA y los mismos que hicieron el desastre ahora quieren proponer la solución”.

Colapso cloacal y consumo excesivo de agua

Otro de los temas abordados fue el estado del sistema cloacal de Trelew, que enfrenta problemas por el consumo desmedido de agua. “Estamos comprando dos bombas muy importantes, financiada mitad y mitad con el Municipio. En otras ciudades se consumen 250 litros de agua por persona, pero acá se llega a 500 litros. Es una locura, no hay conciencia de consumo”, advirtió.

Ordenanza para garantizar los aumentos salariales

En cuanto a la posibilidad de un nuevo incremento tarifario, Bourdieu instó al Concejo Deliberante a aprobar una ordenanza que permita incorporar automáticamente el costo salarial de los trabajadores a la facturación, al igual que en otras provincias como Río Negro. “¿Por qué el Concejo tiene que opinar sobre si el aumento de paritarias corresponde o no? Está escrito y lo he hablado con el Ejecutivo. Es un tema del Concejo”, subrayó el interventor, dejando en claro que estará incluido en el informe que presentará el 15 al juez Hugo Sastre, para que se realice la gestión respectiva.

Deuda con CAMMESA y futuro de la intervención

Bourdieu se refirió también a la deuda con CAMMESA y destacó que la intervención permitió frenar las causas judiciales contra la Cooperativa. “En 12 años no pagaron y deben 30 mil millones de pesos. CAMMESA ha visto con buenos ojos que empecemos a pagar 150 millones este mes y 200 millones el próximo”, afirmó. También mencionó que la continuidad del plan de reestructuración dependerá de la aplicación de los ajustes tarifarios pendientes.

Sobre la posibilidad de convocar a una asamblea, aseguró que “no corresponde todavía” porque están trabajando en los balances. “Alguien va a tener que decidir qué hacer: si convocar a asamblea o no”, sostuvo.

Finalmente, el interventor advirtió sobre sectores que buscan obstaculizar la intervención. “Quieren que le vaya mal a la intervención. Esa es mi conclusión rumiando a la noche”, concluyó.