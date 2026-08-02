Bombardeos nocturnos israelíes dejan ocho muertos en Gaza

Varios edificios residenciales fueron el blanco de los ataques israelíes, horas después de anunciarse un acuerdo con Hamás.

Bombardeos nocturnos de Israel en la Franja de Gaza alcanzaron varios edificios residenciales y mataron al menos a ocho personas, informaron las autoridades el domingo (02.08.2026).

El mortal ataque ocurrió después que el movimiento islamista Hamás afirmara el viernes que había aceptado la fase final de un plan de paz, impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que contempla su entrega de armas y el retiro gradual de las fuerzas israelíes del enclave.

Israel no se ha pronunciado oficialmente sobre el acuerdo, pero una fuente política comentó que "no habrá ningún retiro" sin que antes se desarme Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea y otros países.

Autoridades de la defensa civil de Gaza afirmaron el domingo que ocho personas murieron en bombardeos efectuados cerca de la medianoche contra varios edificios residenciales.

En un ataque al sur de la localidad de Deir al Balah, un hombre y su esposa murieron y varios vecinos resultaron heridos cuando un helicóptero militar israelí bombardeó un apartamento, dijo el portavoz de la defensa civil palestina, Mahmud Basal.

Un anciano y un niño murieron en otro ataque contra un apartamento al oeste de Ciudad de Gaza y tres personas, incluyendo un menor, fallecieron tras un ataque contra otro apartamento en la ciudad sureña de Jan Yunis.

El sábado, otras ocho personas murieron en ataques previos israelíes en la Franja de Gaza, donde dañaron el suministro médico de un hospital.

Fuente: DW