Bolivia: habrá balotaje entre dos candidatos de la derecha, poniendo fin a dos décadas del MAS

Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) y Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre) irán a la segunda vuelta el 19 de octubre.

Dos candidatos de derecha se dirigen a un balotaje para la presidencia de Bolivia después de encabezar la primera vuelta de las elecciones de este domingo 17 de agosto que pusieron fin a dos décadas de gobiernos izquierdistas. Alrededor de 7.937.138 ciudadanos habilitados votaron y se preparan para definir el 19 de octubre a quien asumirá el 8 de noviembre, hasta 2030.

El senador de centroderecha Rodrigo Paz, de 57 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), fue el líder sorpresa de la votación con 32,1% de los votos. El candidato del Partido Demócrata Cristiano se crió en el exilio por la persecución que sufrieron sus padres durante las dictaduras militares. Ninguna encuesta anticipó el paso a segunda vuelta de Paz.

El expresidente de derecha Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre) quedó en segundo lugar, con 26,8%, según un conteo preliminar de la autoridad electoral. Para evitar una segunda vuelta, un candidato debía obtener más del 50% de los votos válidos o alcanzar al menos el 40% y estar 10 puntos porcentuales por encima del segundo lugar.

Partidarios de Rodrigo Paz celebran la espera de los resultados de las elecciones

El millonario Samuel Doria Medina, favorito en todas las encuestas hasta hace una semana, quedó relegado al tercer puesto, con casi el 20% de los votos. Al reconocer su derrota, llamó a votar por Rodrigo Paz. El voto nulo, la opción que impulsó el exmandatario popular Evo Morales, salió cuarto, con un impresionante 19,29%. Los bolivianos también votaron para renovar el Congreso de 166 miembros.

En medio de una severa crisis económica por la escasez de dólares y combustibles y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años, las elecciones confirmaron el castigo al Movimiento Al Socialismo, que gobernó durante 20 años, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios.

Personal cuenta los votos tras el cierre de un colegio electoral

Jornada de elecciones Bolivia

La contienda estuvo atravesada por la inhabilitación del expresidente Evo Morales, decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de investigaciones judiciales en su contra. Las encuentas previas ubicaban al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y al empresario Samuel Doria Medina como principales competidores, ambos con poco más del 20% de intención de voto.

De las 16 en adelante (17 en Argentina), comenzó el conteo con la implementación, por primera vez, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre).

La votación de este domingo 17 de agosto en Bolivia

Una jornada marcada por la inhabilitación de Evo Morales y la alta polarización política que continuará con un balotaje

La definición de la primera vuelta giraba en torno a tres distritos claves del país que concentran la mayor parte del electorado: Santa Cruz (2.071.967 votantes), La Paz (2.047.825) y Cochabamba (1.443.013). La jornada estuvo atravesada por el llamado al masivo abstencionismo electoral o al voto nulo promovido por Evo Morales, que buscaba que el rechazo a su inhabilitación se reflejara en aproximadamente 30% de los votantes.

Ante este escenario, el candidato de izquierda Andrónico Rodríguez intentaba captar el llamado “voto útil” de los seguidores del exmandatario para asegurarse un lugar en el balotaje frente a los postulantes de la derecha. Dentro de los demás competidores figuraban Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia–Súmate), Eduardo del Castillo (MAS), Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo) y Pavel Aracena Vargas (Libertad y Progreso–ADN).

De antemano, la única certeza era que ningún candidato lograría imponerse en la primera vuelta, por lo que la definición de los dos que irán al balotaje del 19 de octubre se conocería al cierre de las urnas, a las 21 locales (22 Argentina).

Evo Morales denunció que el gobierno de Luis Arce buscó manipular las elecciones en Bolivia

La frase “será el voto nulo, que es el voto de Evo Morales” resumió la postura del expresidente boliviano ante las elecciones en Bolivia celebradas este domingo, en las que, por primera vez desde 2006, no figura como candidato ni respalda a ningún aspirante. Con este llamado, Morales denunció una persecución política y judicial constante, dirigida por el oficialismo de Luis Arce, a quien él llevó al poder mediante el MAS y que expulsó por negarse a asistir a un congreso interno, asegurando que no existe ninguna opción que represente al pueblo boliviano.

Al emitir su voto, Morales anuló su sufragio este domingo, cumpliendo su anuncio previo, y declaró que recibió información sobre un supuesto plan gubernamental para favorecer al candidato oficialista Eduardo del Castillo, respaldado por el actual presidente, mediante un posible “fraude electoral“.

Millones de ciudadanos bolivianos acuden a las urnas este domingo para elegir presidente, vicepresidente y legisladores

La jornada en Villa 14 de Septiembre estuvo marcada por las críticas de Morales a la reciente decisión de Arce de cambiar al alto mando de las Fuerzas Armadas apenas tres días antes de las elecciones, en las que los bolivianos elegieron presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio. Durante su votación, el expresidente afirmó: “Es sospechoso y levanta muchos comentarios. Solo el alto mando militar garantiza al candidato que gane con fraude”.

Aseguró que el MAS, del que fue líder histórico hasta dejar el cargo de presidente en 2019 y que presentó al candidado que respalda Luis Arce, tendría un mecanismo para que los funcionarios públicos apoyen al partido y presionen a sus familias para votar por Del Castillo. “Con ellos dicen que quieren ganar las elecciones”, agregó.

De esta manera, Morales anunció que el miércoles encabezará una gran y multitudinaria reunión nacional con sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical en el centro del país, para analizar los resultados de las elecciones generales.







