Biss: “Vamos a revisar los casos de los vecinos que nos han planteado facturas abultadísimas”

El intendente Damián Biss confirmó ayer que los vecinos afectados por aumentos de energía en la última factura de la Cooperativa Eléctrica continuarán con el servicio «hasta tanto se resuelva la falta de comunicación (por parte de la Cooperativa)» y se brinden certezas sobre estos incrementos. Se resolvió, mediante una reunión con el juez federal Hugo Sastre, la intervención de la Cooperativa y ediles, que se postergue el cobro de la última boleta.

La noche del lunes fue larga para el pleno de ediles que se encontraba en el recinto legislativo. Un grupo de vecinos autoconvocados reclamó por los aumentos desmedidos, y a medida que fue pasando el momento, la situación se volvió cada vez más hostil. Recién a las 2:30 de la madrugada, los ediles pudieron volver a sus casas, luego de estar protegidos varias horas por un cordón policial.

En diálogo con la prensa, el mandatario capitalino reconoció que «hay mucho malestar social» y responsabilizó el problema a «la falta de comunicación» que existe desde la intervención de la Cooperativa Eléctrica.

Sin embargo, el Intendente afirmó que avanzará con denuncias para quienes protagonizaron desmanes en el edificio público: «Tenemos identificados a los que se pasaron de la raya y vamos a hacer las denuncias pertinentes».

Con el problema ya instalado, Biss ponderó que el foco ahora será «atender y brindar respuesta» a los vecinos que recibieron esos incrementos. «Vamos a revisar los casos de los vecinos que nos han planteado facturas abultadísimas».

En relación a esto, defendió que «el Concejo dio aumento pero de costo fijo, y acá está pasando otra situación, que la Cooperativa lo explica como un pico de consumo».

Por el momento, «se tomó la decisión de atrasar la emisión de las facturas hasta tanto se resuelva el problema», destacó.

Hoy está previsto que se realice una reunión entre un grupo de vecinos autoconvocados, el Intendente, representantes de la intervención de la prestataria, el juez federal Hugo Sastre y concejales, para analizar en detalle la situación de las tarifas.

«Se va a convocar a una reunión para mañana para tratar de darle una atención personalizada a los 50, 60, 70 casos», aseguró Biss.

Fuente: El Chubut