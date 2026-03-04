Bife a la malaria: la carne sube y el consumo se derrumba

El kilo en Argentina, por arriba del promedio regional



Los matarifes advierten que el precio de la carne es de los más altos de la región. “Estamos caros”, reconoció. Mientras tanto, algunos cortes se volvieron prohibitivos y el consumo se desploma

La carne se volvió un bien de lujo, prohibitivo. Con el kilo de algunos cortes superando los $25.000, el consumo se ha derrumbado y bajó a los mínimos históricos desde 1920. “Estamos caros con la carne a nivel mundial”, reconoció Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA).

Al ser consultado por Radio 750, Rafael señaló: “Hacer futurología es difícil. Yo creía que esta suba iba a venir a mediados de año. Pero hay anuncios de exportación a Estados Unidos y otros puntos. Estamos caros con la carne en el mundo. Más caros que en cualquiera de los países limítrofes”.

En tanto, sobre la llegada de los aumentos, afirmó que “hoy comer carne no es un lujo”, pero reconoció que “tiene un valor agregado al que no estábamos acostumbrados”. “Llegamos hasta acá con lo que es carne para todos, que para mí es la peor política que tuvimos en Argentina”, sostuvo, sobre el plan que estuvo vigente hace más de una década.

Al explicar su rechazo a la política de incentivo al consumo, Rafael dijo: “Eso funciona mientras que tengas el recurso para pagarlo y la producción. Si lo querés hacer destruyendo la producción y beneficiando el consumo interno con valores que no corresponden, no hay incentivo para la producción”.

Así, sostuvo que en 2008, en medio del conflicto con el campo, el país perdió 12 millones de cabezas de ganado y volvió a tener el mismo stock que en 1978, pero con el doble de habitantes.

“Yo creo que acá hay 50 años de malas políticas. Tiene que haber un plan que nunca hubo. Nunca les convino a los gobiernos, o creían que esto no iba a pasar. Es una materia pendiente de la actividad”, sostuvo.

Y añadió: “Hace falta que haya diez puntos que no se cambien con los gobiernos que vengan. Porque somos una producción a cielo abierto. Si la vaca no está bien fuerte, no se preña”.

Finalmente, volvió a elogiar a la gestión libertaria: “Hoy hay previsibilidad. Hay entusiasmo por mercados nuevos. El campo está entusiasmado. Pero esto no es sólo una realidad. Porque el campo tiene que vender la mercadería”.

Nuevos aumentos de carne

Mientras tanto, el precio de la carne volvió a subir. En la última semana, el valor de la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas registró subas cercanas al 7% en las principales categorías destinadas al consumo interno.

De este modo, el precio de la hacienda para faena pasó en pocos días de niveles cercanos a los $4.700 por kilo a operaciones de hasta $5.500, con mayor firmeza en los lotes especiales de mejor calidad.

Así, si el kilo del animal en pie ronda los $5.000, la media res puede ubicarse en torno a los $10.000 y un corte promedio acercarse a los $20.000.

Fuente: P/12