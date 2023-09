Biden volvió a cruzar a Trump

Afirmó que Trump estaba impulsado por un sentimiento de “venganza y revanchismo” y que, junto a sus aliados de extrema derecha, ataca a la prensa libre y al Estado de derecho.

Fuego cruzado entre dos pesos pesados de la política de Estados Unidos. El actual presidente, Joe Biden, calificó al exmandatario Donald Trump de “extremista” y de intentar perturbar las instituciones democráticas.

Lo dijo en un discurso en el estado de Arizona. Afirmó que Trump estaba impulsado por un sentimiento de “venganza y revanchismo” y que, junto a sus aliados de extrema derecha, ataca a la prensa libre y al Estado de derecho.

El mandatario demócrata se cuidó hasta ahora de comentar las múltiples acusaciones penales contra Trump, incluida su participación en iniciativas para revertir su derrota electoral de 2020. Sin embargo, no se contuvo acerca del peligro que, según él, correría el país con un segundo mandato de Trump.

“Las democracias no mueren solo a punta de fusil”, señaló el actual presidente. Y agregó: “Pueden morir cuando la gente guarda silencio, cuando no se levanta o no condena las amenazas a la propia democracia”. Además, sostuvo que el Partido Republicano está siendo “impulsado e intimidado” por el sector más afín a Trump.

Donald Trump en campaña electoral. Foto: Reuters.

“No ocultan sus ataques. Los promueven abiertamente. Atacan a la prensa libre como enemiga del pueblo, atacan el Estado de derecho y promueven la supresión de votantes”, remarcó en su discurso.

Luego criticó a los republicanos por no reaccionar después de que Trump acusara al jefe del Estado Mayor Conjunto de traición, y arremetió contra los partidarios del expresidente por buscar el cierre del gobierno esta semana.

“Trump dice que la Constitución le dio ‘el derecho a hacer lo que quiera'”, aseveró refiriéndose a declaraciones del magnate republicano sobre sus atribuciones en el cargo.

Este discurso tiene lugar luego de que los congresistas republicanos iniciaran el jueves audiencias de investigación de juicio político contra el presidente, basadas en acusaciones no probadas de que mintió sobre los negocios de su hijo Hunter.

Donald Trump y Joe Biden. Foto: Reuters

“Es incompetente”

Hace unos días, Trump afirmó que Biden, “no es demasiado mayor” pero “es incompetente y ese sí es un gran problema”.

Los comentarios de Trump, realizados en una entrevista con Meet the Press de la cadena NBC que se transmitirá mañana, tienen lugar en momentos en que en Estados Unidos se produce un fuerte debate sobre el envejecimiento de su clase política de cara a las elecciones de 2024. En caso de que Biden sea reelecto, tendría entonces casi 82 años, mientras Trump estaría en los 78.

Las encuestas muestran que, si bien la diferencia de edad entre los dos hombres es pequeña, los estadounidenses se preocupan más por la edad de Biden. Según uno de esos sondeos, tres de cada cuatro personas dudan de la capacidad del actual mandatario para culminar un segundo período de gobierno.

Un sondeo difundido por la cadena de noticias CNN arrojó que el 46% de los encuestados cree que cualquier aspirante republicano sería mejor presidente que Biden, y 44% opina que cualquier demócrata sería mejor opción que Trump (2017-2021).

Esa misma encuesta, elaborada junto a la CNN por la consultora SSRS (SQL Server Reporting Services) reveló a su vez que hay más estadounidenses que rechazan a Biden y a Trump que los que tienen una opinión favorable de cualquiera de los dos.

El estudio reveló que Biden enfrenta continuos obstáculos debido a que su desempeño como mandatario recibe opiniones negativas en general (58% lo considera un mal presidente), tiene preocupaciones generalizadas sobre su edad y cuenta con menor confianza entre los votantes alineados con los demócratas.