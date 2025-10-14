Bessent: “Confiamos en que a Milei le va a ir bien en las elecciones”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que en el gobierno de Estados Unidos confían en que a La Libertad Avanza “le irá bien” en las elecciones legislativas y el presidente Javier Milei continuará su “agenda reformista”.

Además, el funcionario de Donald Trump definió a Argentina como “aliada” y prometió no ignorar sus “fortalezas económicas”. “Es una oportunidad para los argentinos y el presidente Milei es el que puede hacerlo, tiene un gran gabinete y un gran equipo con el que estuvimos trabajando las últimas semanas”, elogió Bessent.