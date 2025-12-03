Bessent canceló su viaje a la Argentina tras la sorpresiva decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial

El Presidente decidió no viajar a Washington, como muestra de rechazo para con la gestión de AFA de “Chiqui” Tapia. ¿Influirá en el acuerdo comercial?

Scott Bessent suspendió su visita a la Argentina luego de que el presidente Javier Milei decidiera no asistir al sorteo del Mundial en Washington, una decisión que generó malestar en la Casa Blanca. El secretario del Tesoro tenía previsto llegar la próxima semana, pero la ausencia del mandatario argentino en el evento del Kennedy Center, donde iba a compartir un palco de privilegio junto a Donald Trump y Gianni Infantino, alteró la agenda diplomática.

El evento en el Kennedy Center reunía a figuras clave: además de Milei, estaban invitados Karina Milei, Luis Caputo y parte del equipo presidencial. La noche del sorteo, el mandatario argentino iba a participar de una cena en la embajada argentina, organizada por Alec Oxenford y Richard Grenell, presidente del Kennedy Center. También asistiría el secretario de Estado, Marco Rubio, quien había modificado su agenda para estar presente. La decisión de Milei de no viajar provocó un inmediato malestar en la Casa Blanca, que respondió cancelando la visita de Bessent.

Javier Milei y Scott Bessent: impacto en la relación bilateral y el acuerdo comercial

Durante la visita, Milei tenía previsto reunirse con Suzanne Clarck, presidenta de la cámara norteamericana, y con autoridades del Argentine Business Council. Además, iba a hablar ante empresarios y compartir el palco presidencial con Trump, en lo que sería el sexto encuentro entre ambos líderes. Las reuniones previas entre Milei y Trump, desde la cena en Mar-a-Lago hasta la visita oficial a la Casa Blanca, habían fortalecido los lazos personales y políticos, facilitando negociaciones con el FMI y el acceso a salvatajes financieros del Tesoro estadounidense.

Uno de los puntos clave del viaje era avanzar en los detalles del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Hasta ahora, solo se anunció un “framework” o acuerdo marco, pero el texto legal definitivo aún no fue difundido y requiere revisión jurídica de ambos países. La suspensión de la visita de Bessent implica que la firma de los entendimientos comerciales se postergará y no habrá novedades en el corto plazo.

Estados Unidos: trasfondo político y la relación con la AFA

Estados Unidos, México y Canadá organizan el Mundial de Fútbol 2026. Trump, con excelente relación con Infantino, cedió el Kennedy Center para el sorteo final con las 48 selecciones clasificadas. Infantino invitó a todos los presidentes de países participantes, incluido Milei. Sin embargo, en medio de tensiones con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, el Gobierno argentino decidió no asistir como gesto de rechazo a su gestión. La escalada comenzó tras el gesto de Estudiantes de La Plata al recibir a Rosario Central, declarado ganador de la Liga Argentina.

La ausencia de Milei en el sorteo del Mundial no solo generó un fuerte malestar en la Casa Blanca, sino que también postergó avances clave en la relación bilateral y en el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Fuente: IProfesional