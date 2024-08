Ben Stiller le dedicó un emotivo mensaje al Peque Schwartzman tras su eliminación del US Open

El argentino cayó ante el francés Gael Mofils por 6-7, 6-2, 6-2 y 6-1 en la primera ronda del último Gran Slam de la temporada.

Diego Schwarztman perdió ante el francés Gael Mofils por 6-7, 6-2, 6-2 y 6-1 y quedó eliminado en la primera ronda del US Open. Tras la derrota, el famoso actor Ben Stiller le envió un emotivo mensaje al argentino mediante sus redes sociales.

“Voy a extrañar ver a mi amigo Diego Schwartzman jugar con todo el corazón, habilidad y fuego que siempre ha traído. Una carrera increíble representando. Ahora toca nuevos retos”, escribió Stiller mediante su cuenta de X.

El mensaje del actor al Peque Schwarztman. (Foto: @benstiller/Twitter)

Cuál es la relación entre Ben Stiller y Peque Schwartzman

El Peque tiene una gran relación con la estrella de Hollywood. Tanto es así que cuando la Selección argentina salió campeona del mundo en Qatar, cruzaron mensajes y el estadounidense no lo podía creer. “Es una locura”, expresó sobre los festejos en el Obelisco.

No es la primera vez que el importante artista le dedica un mensaje al tenista porteño. Cuando comenzó el camino del Peque en el US Open, el actor compartió un posteo del torneo que decía “no se va a ir, esta es su casa. ¡El último US Open de Diego Schwartzman continúa en la ronda final de clasificación!” y le sumó unas manos al cielo en señal de festejo.

Ben Stiller reaccionó al triunfo del Peque Schwartzman. (Foto: captura de X/@benstiller)

Fuente: TN