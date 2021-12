Ben Affleck culpó a Jennifer Garner por su adicción al alcohol

El actor, quien ha estado en rehabilitación varias veces, le dijo al conductor Howard Stern que “probablemente seguiría bebiendo” si todavía estuviera casado con la madre de sus tres hijos

Ben Affleck habló sin filtros sobre su romance con Jennifer Lopez y la relación que tuvo con su ex esposa Jennifer Garner.

El actor y director estadounidense, de 49 años, aseguró que durante su matrimonio con Garner bebía para tolerar su relación. Y, explicó que antes iniciar su noviazgo con JLo sintió inseguridades por el daño que le haría a sus hijos.

El ganador del Oscar habló con Howard Stern, y reconoció que también tuvo dudas antes de reavivar su relación con JLo debido al intenso interés que hay en la pareja.

En esta última entrevista, Affleck dijo que “probablemente seguiría bebiendo” si todavía estuviera casado con Garner, de quien se separó en 2015.

Sobre su matrimonio de una década con Garner, el actor admitió que la infelicidad que sentía incrementó su dependencia al alcohol. “Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado”, afirmó. “Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó que esa no era la solución”, explicó.

“Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. No queríamos que fuera el modelo de matrimonio para los niños. Hicimos lo mejor”, aseguró. “Es alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debía seguir casado”.

A pesar de sus dificultades, Affleck dijo que él y Garner terminaron “amigablemente” su matrimonio. “Sabía que era una buena madre y esperaba que supiera que yo era un buen padre. Tenía que estar sobrio –también lo sabía– y lo reconocí”, aseveró.

El actor fue duramente criticado por culpar a su ex esposa por su alcoholismo.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en la premiere “The Tender Bar” (Reuters)

Affleck reconoció que dudó si debía volver con Jennifer Lopez, por el impacto que eso podía tener en sus tres hijos: Violet, 16, Seraphina, 12 y Samuel, nueve.

“Mi vida les afecta. Su mamá y yo somos celebridades. Eso es difícil. Es una cruz que hay que llevar”, señaló el actor, que está en plena promoción de su nueva película, “The Tender Bar”, con dirección de George Clooney y que llega a los cines el 17 de diciembre.

Por lo que la darse una segunda oportunidad con Jennifer Lopez, el protagonista de “Argo” tuvo que pensarlo dos veces antes de volver con ella por las repercusiones que podría tener para sus hijos esta mediática relación. “Seguro que se me pasó por la cabeza. Mi responsabilidad para con mis hijos es la más alta. No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos si puedo evitarlo”, aclaró.

Ben y Jennifer son la pareja del momento en Hollywood. Desde que retomaron su romance, la relación entre ellos se ha consolidado a un ritmo vertiginoso. Se han vuelto inseparables y se muestran juntos en eventos de la industria. Fue en el mes de abril cuando oficializaron su relación, poco después de que JLo terminara con Alex Rodríguez tras cuatro años de relación.

En una reciente entrevista, J.Lo confesó que todavía cree en el matrimonio, a pesar de haberse divorciado tres veces, de Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony. “No lo sé, sí, supongo”, respondió la cantante, de 52 años, cuando se le preguntó si consideraría volver a decir “sí, quiero”. “Todavía creo en un feliz para siempre, seguro, al 100 por ciento”.