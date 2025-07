Belu Lucius relató el insólito momento que vivió en pleno vuelo a Tucumán

La influencer viajó a la provincia del norte argentino junto a su esposo, Javier Ortega Desio. Con el avión en el aire, un pasajero provocó un inesperado episodio que terminó en un hecho policial

Belu Lucius nunca olvidará el momento inesperado que transformó por completo lo que parecía ser un viaje en avión sin mayores sobresaltos junto a su marido, el exrugbier Javier Ortega Desio, con rumbo a Tucumán.

Desde mucha antes de llegar a Aeroparque, Belu usó Instagram para desahogarse sobre la tensión previa a cualquier traslado en avión. Y no dudó en confesarle a sus seguidores que los mareos son el peor enemigo cada vez que planea un viaje. “Me mareo en todos lados”, expuso sin vueltas. Pero, según contó, no es solo arriba de un avión: le sucede en micro, en auto y en barco. Es una incomodidad que lleva años acompañándola. “Mis paseos tienden a arruinarse”, resumió Belu.

En ese ejercicio de reírse de sí misma, Belu rescató dos videos de un viejo vuelo a Brasil del año 2016, cuando recién empezaba su relación con Ortega Desio, a quien apoda “Ortesio”. Allí, en ese entonces, explicó sus estrategias para sobrevivir a los movimientos de la cabina: “No soy muy buena en los aviones y suelo marearme, por eso me tomo medio dormicum para poder dormir… Les dejo mi previa 😂 Soy de las que usan mucho la bolsita que viene en el asiento”. Y en dos historias que replicó hoy, mientras una azafata daba las instrucciones en portugués, agregó con humor: “En el avión viajamos de día y Ortesio no tuvo mejor idea que darme algo para dormir”. Entre risas, la panelista rememoró cómo, al poco tiempo de noviazgo, su pareja ya la veía completamente vulnerable por los efectos secundarios de los vuelos: “5 meses de novios y él ya me había visto así… Ya estaba entregada”.

El sentido del humor sostuvo la situación incluso cuando completamente adormecida por la medicación, su marido la animó a saludar para la cámara mientras una azafata recitaba instrucciones en portugués, lo que respondió con sus palabras patinando: “Les mando un beso a todos y espero que tengan un lindo fin de semana”. Esa capacidad de reirse de lo incómodo y mostrarlo sin filtro terminó siendo parte de la esencia con la que Belu Lucius narra su vida cotidiana.

De regreso al presente, el último vuelo a Tucumán logró romper el maleficio: “El vuelo espectacular. No me mareé nada. Dormí…”, relató en sus historias. Pero la calma duró poco. Precisamente, como escribió, “hasta que a un pasajero se le dio por hacer una estupidez atómica”.

Según detallo, en plena travesía a la provincia norteña, en un vuelo que dura dos horas exactas por lo general, un pasajero se encerró en el baño, según detalló: “A la mitad del vuelo a una persona se le dio por ir a fumarse un faso al baño. Es la primera vez que vivo una situación así. Me animo a decir que estaba con un ataque de ansiedad. Apenas salió del baño pidió disculpas…”.Belu Lucius vivió un incómodo momento en un avión

El acto prohibido sorprendió tanto a Belu como al resto de los pasajeros, quienes según su relato vivieron un momento de incertidumbre mientras la tripulación actuaba con firmeza. “Excelente como toda la tripulación contuvo la situación el resto del vuelo”, destacó la influencer.

Al arribar a destino, como mostró en sus historias, un grupo de policías subió al avión, en el que “nadie podía pararse del asiento”, explicó.

Después de todo el revuelo, sus palabras merecieron una aclaración, propiciada por una seguidora, y fue a raíz del uso de la palabra “faso”: “¿faso de faso de ahora o faso de antes?”. Con un emoji de risas, Belu le respondió: “Tengo 38, para mí un faso es un porro, un caño, un churro. Lo otro es cigarrillo o un pucho”. De este modo, no solo aclaró qué se fumó dentro del baño, sino que para ella, fue marihuana.

Por Hugo Martin-Infobae