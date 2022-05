Beatriz Rokjes defendió a su marido José Alperovich: “Pudo haber engaño, pero no abuso”

Aseguró que la denuncia forma parte de una “campaña de difamación”. El exgobernador de Tucumán fue procesado por abuso sexual de una sobrina segunda.

La exsenadora y esposa de José Alperovich, Beatriz Rokjes, habló este jueves del procesamiento de su marido por abuso sexual de una sobrina segunda, que fue confirmado ayer.

Lo defendió y aseguró que forma parte de una “campaña de difamación” que vive su familia. “Es durísimo para nosotros ”, expresó.

Beatriz Rokjes: “Le creo a mi marido”

Rokjes, que milita por los derechos de las mujeres desde hace años e incluso trabaja activamente en Tucumán por la causa, aseguró que le cree a su marido. “Yo tengo nietas adolescentes, universitarias, que tienen que vivir esta campaña de difamación, que no comenzó con esto. Esto es algo más dentro de la persecución mediática y judicial que hemos tenido siempre”, apuntó en diálogo con Radio Con Vos.

“Yo supongo que lo mejor que pudo haber pasado es la decisión que tomó el juez, que le va a dar la posibilidad a José de decir su verdad. Porque hasta ahora fue acusado por todos lados. Acá no hay otras denuncias, hay una que se la dio por cierta”, sostuvo la exsenadora.

Si bien Rokjes contempló la posibilidad de haber sido engañada por su pareja en alguna ocasión, negó rotundamente la posibilidad de una situación de abuso.

“Le creo a mi marido. Es muy probable que no fuese el único caso en que un hombre engañe a su esposa, pero con lo que conozco a José, desde hace 40 años, no lo creo, no creo en que haya abusado de esta chica”, sostuvo. “Definitivamente”, remarcó.

En ese sentido, aseguró que en su opinión se trata de una persecución hacia Alperovich. “Hay alguien muy interesado de que esto no salga bien y de que tenga mucha permanencia en los medios, de hacer daño a mi familia”, dijo.

“Tengo muchas certezas de quién está detrás. Cuando este juicio termine se abrirán otros caminos de investigación. En Tucumán nadie duda de que José no pudo haber tenido este tipo de conducta”, insistió.

En relación con la decisión del juez de procesar al exgobernador, consideró que “no se investigó a fondo”, la denuncia. “La palabra del feminismo y el periodismo es muy fuerte. Por eso pienso que el juez lo lleva a juicio para darle la oportunidad de que se defienda”, sostuvo.

Beatriz Rokjes: “Alguna vez va a salir a la luz lo que pasó”

“Alguna vez supongo que va a salir a la luz lo que pasó”, expresó Rokjes en relación con la denuncia de la mujer, la hija de un primo del exsenador.

“A esta chiquita no la conocíamos y se acercó a mi hija, que en ese momento era Secretaria de la Juventud, para trabajar con José. La conocimos ahí”, contó. “Hay un grupo del feminismo que está actuando con todo con lo que nosotras estábamos en contra de la actitud de los hombres. Y está perjudicando a las mujeres”, expresó.