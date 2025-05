La política aislacionista de Donald Trump favorece a Milei y va de la mano de “tus dólares, tu decisión”.

El triunfo acotado de LLA en la elección de CABA alumbró dos detalles muy importantes para la política argentina. Uno es sociológico ya que, como vienen indicando los estudios de opinión, el partido libertario se estaría convirtiendo en el nuevo PRO/Cambiemos, logrando un apoyo electoral propio de las coaliciones sociales no peronistas de los últimos cuarenta años, es decir, con acento en sectores medios y altos. Si esto se verificase también en la elección adelantada de la provincia de Buenos Aires, indica que dejaría de ser la expresión transversal de 2023, donde a segmentos medios se les sumaron medio bajos y bajos, compitiendo mano a mano en bolsones peronistas.

Quizás este dato sociológico es el que llevó al vocero candidato Adorni a remarcar que el gran clivaje político de la Argentina pasó a ser libertad o kirchnerismo, rebajando el volumen al discurso anticasta. Este es el segundo detalle que nos dejan los comicios de CABA. Es lógico: ahora el oficialismo nacional necesita a los segmentos del PRO, la UCR, las fuerzas provinciales, etc. para poder apuntar a construir la minoría más grande posible de cara a octubre.

Al Gobierno la vida le sonríe. Ya se cumplió un mes de la salida parcial del cepo sin que haya habido mayores alteraciones. La proyección de la inflación de mayo estaría por debajo de la de abril. Se recuperó el índice de confianza del consumidor de la UTDT, después de tres meses de caída. Bajó aranceles a la importación e implementó un nuevo descenso en las retenciones a algunas exportaciones agropecuarias. Hasta limitó el derecho a la huelga para ciertos servicios esenciales sin que la CGT decida hacer un paro.

¿Será Manes una tercera vía? ¿Sumará radicales, PRO y peronistas no K en la provincia?

Eso no evita que haya nubarrones. El saldo comercial de los primeros cuatro meses del año ha bajado estrepitosamente, y como Javo y Toto no quieren sumar reservas hasta que se haya llegado al piso de la banda acordada con el FMI, vamos camino a pedir el primer waiver (perdón) al organismo por no cumplir con una meta. ¡Tranquilo! No pasa nada. La geopolítica resuelve todo: somos un niño mimado de Trump en una región con problemas. De modo que besar el trasero de Donald nos ofrece algunos “permitidos”, como dicen las dietas.

Blanqueo de facto mediante, sumado al “ayudín” que nos dieron hace poquito, el sendero hacia octubre sigue luciendo despejado. La tentación por ajustar los precios para recomponer márgenes no está entre los “permitidos”, y eso seguirá colaborando con el Gobierno. Esta semana se conoció el índice de precios mayoristas de abril, el cual se incrementó llamativamente. Pero como el mercado no da para trasladar a precios de calle, vamos a una economía “low cost”, tal cual la definió el nuevo presidente de la UIA. Es decir, dólar bajo, inflación en descenso, menos márgenes, salarios pisados y reactivación muy acotada. Este es el menú por ahora.

Dado el triunfo –insisto, acotado– en CABA, el libro de pases se reactivó hacia todas las tribus, reafirmado por el vocero legislador. Algo así como reza el preámbulo de la Constitución: para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo… libertario. El resultado del domingo no fue solo una mala elección para el PRO. Fue la consecuencia política de muchas decisiones erróneas de Macri posvictoria de 2021. Es muy difícil contener políticamente a la tropa cuando el comandante en jefe se ausenta por dos semanas por compromisos personales. ¿Es verdad que poselección empezó a hacer gestiones con Horacio y Marra de cara a octubre? Conociendo al personaje, debe tener la sangre en el ojo. ¿Será por eso que el viernes pasado el Presidente confirmó una alianza en provincia de Buenos Aires para septiembre y octubre? No insistió en el argumento de violeta puro sin manchas amarillas. ¿Lo está tratando de calmar para que no se corte solo y divida el frente anti-K? Milei dijo: “Vamos juntos”. Un lindo nombre para un frente electoral, aunque algo gastado.

El territorio bonaerense tuvo esta semana pasada una novedad interesante, que es la ruptura de Manes con la UCR y lanzamiento de partido propio. Al respecto, hay muchos dimes y diretes, con mucha dificultad del mundillo La Plata para comprender cabalmente el sentido de la jugada. ¿Será una tercera vía para aprovechar la doble disconformidad con los K y los L? ¿Sumará radicales, PRO y peronistas no K como Zamora y Gray? ¿Tiene eso alguna posibilidad de confluencia con la alternativa que está construyendo María Eugenia Talerico? Recordemos que en el radicalismo provincial se firmó una paz interna entre Abad y Lousteau para que no se los coman crudos la eventual polarización que amenaza. ¿Irían a una alianza con LLA? Parece difícil.

Los bonaerólogos advierten que será muy complicado competir razonablemente en octubre, si no hay base previa para septiembre. En ese sentido, los olfateadores territoriales dicen que Manes tiene poco para dar esa pelea, donde los tres grandes actores obvios son el peronismo, el radicalismo y los libertarios (porque seducen desde el gobierno nacional). Sin mucho territorio y solo con imagen en la opinión pública no es sencillo. Ni hablar si además no es muy destacado en el electorado. El 19 de julio, dentro de 55 días, se sabrá cómo queda la oferta para los comicios anticipados.

La nueva fase de la globalización es geopolítica y es un elemento clave para explicar más cosas de las que suceden en el planeta. Lo advirtió Paolo Rocca hace tres años. Trump dijo hace unos días en Arabia Saudita que “no daría sermones acerca de cómo vivir” a otras naciones, y que “los intervencionistas intervenían en sociedades complejas que ni siquiera comprendían”. Traducido: mientras no nos traigan problemas y fluyan los negocios para los EE.UU., hagan lo que quieran. Por eso desarticuló la ayuda externa histórica orientada a transmitir sus valores e incidir en la vida de los países (positiva y negativamente). Todo un giro copernicano que a Milei lo favorece y va de la mano con “tus dólares, tu decisión”. Be free.

Por Carlos Fara