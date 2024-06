Barby Franco rompió el silencio y habló de su distanciamiento con Jesica Cirio

Ambas figuras argenitas pasaron de ser mejores amigas a no hablarse.

Jesica Cirio volvió a casarse este fin de semana y muchos de sus seguidores se sorprendieron al ver que no invitó a Barby Franco ni a su esposo, Fernando Burlando. Pero eso no fue todo, ya que la modelo tampoco publicó nada relacionado con el matrimonio de su ex amiga.

Ahora, la pareja del abogado rompió el silencio y habló sobre el distanciamiento que ambas protagonizaron: “A ella la quiero y la respeto mucho. Fuimos muy amigas y casi familia. Dormíamos en la casa, ella venía siempre, pero bueno sí es cierto que hay un distanciamiento, como bien dijo ella el otro día”.

Además, la modelo e influencer no cerró la puerta a una reconciliación con Jesica: “Hubo mucho amor, así que yo creo que el tiempo dirá. Calculo que todo sanará y nos volveremos a ver. Creo que cuando una pareja se divorcia siempre pasa eso de tomar bandos, es medio vintage y ya pasó de moda, pero sucede. Creo que eventualmente va a estar todo bien”.

JESICA CIRIO JUNTO A BARBY FRANCO.

Por último, Barby Franco habló sobre el casamiento de Jesica Cirio: “Ella estaba muy hermosa. La vi contenta. A él lo conocí y es un amor, muy divino. Jesica parece entusiasmada. Creo que también dijo hace un tiempo que le gustaría ser mamá y la veo en ese proyecto. Estaba hermoso el pelo y el vestido”.

Cómo fue el casamiento de Jesica Cirio con Elías Piccirillo

La conductora y el empresario se casaron en una íntima ceremonia que celebraron en el lujoso Palacio Duhau. El evento fue la celebración de una relación que ambos protagonizaron desde finales de junio de 2023.

Jesica Cirio lució un llamativo vestido de novio que diseñó Marcelo Giacobbe y los combinó a la perfección con unos zapatos de Ricky Sarkany en su boda con Elías Piccirillo. Entre los invitados más especiales, se encontraba Chloé Insaurralde, la hija de 6 años de la conductora con Martín Insaurralde.