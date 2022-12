Barbie Simons contó que vio a Luis Miguel teniendo sexo en un jacuzzi

La conductora contó que, por la ventana de su edificio ubicado en Miami, vio a Luis Miguel teniendo sexo con Daisy Fuentes, la presentadora de MTV.

Este sábado en Podemos Hablar (PH), Barbie Simons fue una de las invitadas del ciclo y, en medio de la velada, contó que vio a Luis Miguel teniendo sexo en un jacuzzi con Daisy Fuentes, la presentadora de MTV y “uno de los grandes amores” del cantante.

“Éramos vecinas. Yo vivía en Miami, un piso cuatro que daba a la pileta. Y un día, situación ‘quenchi’, estaba Daisy haciendo la cochinada con Luis Miguel”, comentó la entrevistada. Ante el asombro de los presentes, Andy Kusnetzoff dudó de que la información fuera real porque ambos son figuras muy públicas.

“Te lo digo porque lo vi, igual era de noche. No se percataron [que los estaba mirando] ¿Vos no te hubieras quedado mirando si lo tuvieras a Luis Miguel haciendo el acto? Te estoy hablando que era año 2002, no existía el celular con cámara”, comentó la conductora.