Bárbara Lanata contó cómo está hoy Jorge de salud y quién maneja su dinero

La hija mayor del conductor de Lanata sin filtro habló sobre el estado de su papá y las polémicas con Elba Marcovecchio.

La evolución de la salud de Jorge Lanata asombró a su propia hija mayor, quien lo definió como “un milagro todo lo que pasó”, en una nota con Socios del Espectáculo en la que también se refirió a Elba Marcovecchio, la esposa de su papá.

Esperanzada porque “está mucho mejor”, Bárbara Lanata supeditó el traslado del conductor de Lanata sin Filtro a la clínica de rehabilitación al resultado de la operación por el botón gástrico que se realizó el viernes, pero confió en que sería “martes o miércoles” de la semana siguiente.

“Está despierto. Yo esta semana no estuve yendo, estuve muy enferma y no podía ir por tema de posible contagio. Hice videollamada, así que lo vi y me preguntó si había tenido fiebre y eso. Así que está bien”, precisó.

Qué dijo Barbara Lanata sobre la saludod de su papá

Bárbara Lanata contó quién maneja las finanzas de su padre.

“Por momentos está más ubicado y por momentos no. Pero sí, habla y está bien”.

“Fueron cinco meses de Montaña rusa. O sea, con picos muy abajo y muy arriba. Momentos muy difíciles y momentos en los que fuimos a rehabilitación muy esperanzados y que después retrocedimos”.

Que sabe Jorge Lanata de la polemica de Barbara con Elba marcovecchio

Consultada sobre cuánto sabe Jorge de la discordia con Elba, Bárbara fue contundente: “No sabe nada, no le hablamos de eso. Tampoco retiene mucho…”.

Por otra parte, en una comunicación posterior con Paula Varela, la hija mayor de Jorge confirmó que la Justicia designó a un administrador para que tenga acceso al sueldo de Jorge Lanata de radio Mitre.

“El administrador va a pagar lo que haya que pagar. Fue por pedido nuestro, porque Elba Marcovecchio había bloqueado la cuenta”, aclaró Bárbara Lanata sobre la nueva cuenta bancaria de Jorge Lanata.



