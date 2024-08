Bárbara Lanata compartió una emotiva foto de Jorge Lanata en el hospital tras dos meses de internación

La hija del periodista sorprendió a sus seguidores con un imagen y un emotivo mensaje para su papá.

Jorge Lanata lleva dos meses internado en un grave estado de salud, y sus hijas han estado a su lado todo el tiempo. Recientemente, Bárbara Lanata compartió una emotiva foto del periodista en el hospital, acompañada de un mensaje que conmovió a todos. El periodista, oriundo de Mar del Plata, había ingresado al Hospital Italiano por una infección urinaria, pero con el pasar de los días, su condición se complicó.

Su familia ha estado al pie del cañón, y sus hijas le han enviado todo su apoyo a través de las redes sociales. Primero fue Lola, de 20 años, quien compartió una fotografía del periodista en la radio, junto con una descripción que emocionó a todos: “Obvio que mi primera palabra fue papá”. Ahora fue Barbara que publicó una imagen de Lanata en el hospital.

“Hace unos años, cuando vivía en NY y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento”, escribió la hija de Lanata.

“Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible. Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga”, continuó la fotógrafa.

Barbara Lanata publicó una foto de Jorge Lanata desde el hospital tras dos meses de estar en grave estado de salud. “P.D: obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí”, finalizó la hija del reconocido periodista.