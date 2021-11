Barack Obama en la cumbre climática: “No hemos hecho lo suficiente”

El expresidente estadounidense Barack Obama urgió este 8 de noviembre a una presión global sobre los gobiernos para cumplir con los compromisos que logren frenar el calentamiento global, en el marco de la cumbre climática de Naciones Unidas, COP26. El popular exmandatario apuntó a Rusia y China, dos de los principales contaminantes junto a EE. UU., a los que acusó de ignorar los llamados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

“No estamos ni cerca de donde debemos estar”, sentenció el expresidente de Estados Unidos Barack Obama durante su intervención en la cumbre climática de Naciones Unidas, COP26, este 8 de noviembre.

Obama, cuyo Gobierno fue uno de los principales impulsores del Acuerdo de París de 2015 que marcó los lineamientos que hoy se discuten en la COP26, señaló que ha habido algunos avances desde entonces, pero lamentó que Rusia y China, con los que sumó fuerzas para lograr el histórico pacto, se han distanciado de la meta.

“Es particularmente desalentador ver que los líderes de dos de los mayores emisores –de gases contaminantes– del mundo han declinado su asistencia a esta conferencia (…) Y sus planes nacionales reflejan lo que parece ser una peligrosa falta de urgencia y eso es lamentable”, afirmó el exmandatario.

Obama hizo un llamado a las potencias a asumir responsabilidades, justo en momentos en que se discuten los altos costos ambientales y económicos que asumen los países pobres, en muchos casos los menos contaminantes.

Muestra de ello es que las naciones del G20 que representan el 80% de la economía mundial son a su vez las mayores generadoras de emisiones contaminantes. Entre ellas se destacan China, Estados Unidos, Australia, Rusia y Japón.

“Todos tenemos un papel que desempeñar. Todos tenemos trabajo para hacer. Todos tenemos sacrificios que hacer sobre el clima (…) Pero aquellos de nosotros que vivimos en naciones ricas, aquellos de nosotros que ayudamos a precipitar el problema, tenemos una carga adicional”, subrayó el también ganador del premio Nobel de Paz.

“París no era más que el principio y no un punto de llegada”

El Acuerdo de París estableció limitar el calentamiento global para que no aumente más de 2ºC en este siglo y, en lo posible, que no supere los 1,5ºC. El límite que los científicos destacan para evitar mayores catástrofes climáticas como las que afrontan con dureza distintas naciones.

Cómo lograrlo ha sido de nuevo el centro de la discusión en esta cumbre de la que han salido algunos compromisos: eliminar el uso y producción de carbón durante las próximas tres décadas; reducir la deforestación; frenar el metano y eliminar la financiación de proyectos en el extranjero de combustibles fósiles.

Pero de su alcance, expertos de la ONU se muestran escépticos. Según investigaciones, las acciones ejecutadas hasta hoy conducirán a un calentamiento de al menos 2,7 % en comparación con los niveles preindustriales.

“París no era más que el principio y no un punto de llegada (…) Allí creamos un marco que nos ha permitido avanzar estos seis años, pero no hemos hecho lo suficiente. Lograr un aumento máximo de las temperaturas de 1,5 grados va a requerir mucho trabajo. Lograr que la gente trabaje unida a escala global requiere tiempo, pero tiempo es lo que no tenemos y solo presionando por más es como vamos a lograr las victorias parciales que nos hacen falta”, recalcó Obama.

