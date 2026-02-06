Banco Santander se achica en Argentina: alertan que cerró más de 40 sucursales y que avanza con despidos

La Bancaria decretó el estado de alerta y movilización y denunció que Banco Santander tomó medidas que “afectan los derechos laborales y salariales”

Como adelantó iProfesional, el conflicto entre la Asociación Bancaria y el Banco Santander volvió recargado. El jueves se llevó a cabo una audiencia en la Secretaría de Trabajo con la participación gremial encabezada por el secretario General del gremio, Sergio Palazzo y representantes de la entidad crediticia.

La Bancaria señaló que el Santander “continúan adoptando diversas medidas que afectan gravemente los derechos laborales y salariales de las y los trabajadores” y afirmó que “en las últimas semanas, la empresa avanzó en el cierre de más de 40 sucursales, continúa impulsando despidos, y ha incurrido incluso en amenazas hacia dirigentes gremiales”.

Asimismo, dejó constancia de que el banco “ha procedido a modificar rubros en los recibos de sueldo, lo cual impacta de manera directa en la percepción salarial de las y los trabajadores, por lo que hemos solicitado a la secretaría de Trabajo inspecciones urgentes por tercerizaciones de tareas bancarias, entre otros tantos incumplimientos”.

Por su parte, las autoridades del Santander se defendieron de las denuncias de crisis y achique y argumentarn que “estamos evolucionando nuestro modelo de atención para acompañar cómo hoy las personas se vinculan con la banca: actualmente, el 90 por ciento de las transacciones se realizan de manera digital” y explicaron que “en ese contexto, la app Santander se posiciona entre las aplicaciones financieras más valoradas del mercado, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo un 30% año a año”.

Detallaron que “los clientes podrán seguir operando de varias maneras, incluso con más flexibilidad que hoy. Por un lado, a través de la app Santander, que permite hacer prácticamente todas las gestiones de forma digital, sin filas y en cualquier momento del día” e indicó que “desde hace años contamos con corresponsalías, que son puntos físicos de atención con los que el banco tiene acuerdos comerciales y donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla”.

Amenazan con medidas de fuerza

Las explicaciones del Santander no fueron suficientes para La Bancaria, que dispuso el estado de alerta y movilización a nivel nacional, en tanto que los cuerpos orgánicos del sindicato se reunirán próximamente para definir la continuidad del plan de acción. Vale aclarar que la medida de fuerza es solo en el Santander y no se hace extensiva al resto de la actividad.

En tanto, la secretaría de Trabajo convocó a las partes para una nueva audiencia, a realizarse el 12 de febrero. Al respecto, voceros gremiales admitieron que “en caso de no obtener respuestas favorables, continuarán las asambleas y se profundizará el plan de lucha hasta tener una solución integral y satisfactoria para todos los trabajadores y trabajadoras”.

El conflicto comenzó a dispararse con la preocupación de la delegación Rosario de La Bancaria, por el anuncio de cierre de dos filiales ubicadas en el Gran Rosario (sur de la provincia de Santa Fe) “con el despido de trabajadores y trabajadoras”. El dirigente Sergio Rivolta confirmó que la intención del banco “es cerrar 36 sucursales a nivel país, dos de las cuales pertenecen a la seccional Rosario, por lo que se declaró el estado de alerta y movilización en defensa de los puestos de trabajo”.

Por Alejandro Di Biasi-IProfesional