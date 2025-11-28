Banco Macro anunció pérdidas por más de $30.000 millones

En los últimos días, los bancos comenzaron a informar sus balances correspondientes al tercer trimestre del año, donde se observan en casi todos los casos fuertes pérdidas registradas. Y este jueves se difundió el adelanto del Banco Macro (BMA), donde detalló que perdió $33.065 millones en dicho periodo, comparado con una ganancia de $158.466 millones en el segundo trimestre del 2025. Por eso, expertos consultados por iProfesional indican qué recomiendan hacer con sus acciones: comprar, mantener o vender.

La baja registrada por Banco Macro en la última presentación es mayor a la esperada por algunos analistas, que proyectaban para el tercer trimestre una pérdida de $23.050 millones. A esta información se les suman los recientes balances del Grupo Supervielle, que tuvo un descenso neto atribuible de $50.274 millones, y del Grupo Galicia, que perdió cerca de $90.000 millones en el tercer trimestre del año.

El mal desempeño de los bancos en el mencionado período se vinculan a la incertidumbre electoral de mitad de año, a los mayores encajes requeridos por el Banco Central, que dejaron con menor liquidez a los bancos para prestar dinero, y también causaron una fuerte contracción monetaria.

Además, la fuerte suba de las tasas de interés generada en agosto y septiembre, ocasionó un notorio incremento de la incobrabilidad.

“En realidad, los resultados magros o negativos al 30 de septiembre pasado era algo esperable, pues en adición a la suba de tasas y contracción del crédito, hubo una caída en los títulos públicos que, obviamente, afecta a la valuación de esos activos en la cartera de los bancos. Esta situación se revirtió en las últimas semanas, ya que los títulos públicos recuperaron las cotizaciones previas a la elección de Provincia de Buenos Aires de septiembre, cuando habían experimentado fuertes caídas”, resume Marcelo Bastante, analista de mercados, a iProfesional.

Y alerta que, para las acciones bancarias, “ve un contexto desafiante, al menos, para el corto plazo, por eso mi recomendación es tener cautela, pero es el sector al que mejor perspectivas le veo”.

Es decir, los resultados de Banco Macro del tercer trimestre del año se mantienen en sintonía con el resto de los jugadores del sector, ya que todos se vieron impactados por la fuerte compresión de tasas y repentina suba de encajes.

“En base a ello, Macro logró sortear relativamente bien el mal trago, registrando una contracción del 7% del Resultado Neto por Intereses frente al trimestre anterior y del 8% frente al tercer trimestre de 2024. Un dato interesante es el fuerte incremento de los Cargos por Incobrabilidad, con un aumento del 45% respecto del trimestre anterior y del 424% respecto del mismo periodo del 2024″, reflexiona Ignacio Rosenfeld, analista en valuación de empresas.

Desde el análisis de Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, Banco Macro “estuvo impactado por la fuerte caída del margen financiero, el aumento del costo de fondeo y mayores provisiones por riesgo crediticio. Al igual que el resto del sector, sintió de lleno el trimestre más duro del año para las entidades financieras: tasas elevadas, actividad económica débil y un sistema de crédito prácticamente frenado”.

Aunque los resultados muestran deterioro en la rentabilidad, coincide que el impacto en sus números estuvo fuertemente asociado al contexto macroeconómico y regulatorio, “no a un problema estructural de la entidad, que sigue siendo uno de los bancos privados más sólidos por capitalización y eficiencia operativa”, afirma Castro.

Acciones de Banco Macro: ¿comprar, mantener o vender?

Respecto a qué recomiendan hacer los expertos con las acciones de Banco Macro (BMA), es decir, si comprar, mantener o vender, la sugerencia general es estar atento a la evolución del rubro financiero y, en consecuencia, de la situación económica.

“Más que comprador de algún banco puntual, en este momento soy comprador de ´la industria completa´ de las acciones bancarias argentinas, porque creo que los balances del próximo año serán mucho mejores a los de este y, posiblemente, mejores que 2024. Para los perfiles más ‘moderados’, recomiendo Banco Macro y Grupo Galicia (GGAL), porque no va a importar tanto lo que pase en el balance de cada entidad puntual, ya que a todas les va a ir bien, sino que lo que importa es la recuperación que va a tener toda esa industria”, resume Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil.

Por lo pronto, las acciones de Banco Macro llegaron a subir hasta 4% este jueves en el principal índice de empresas líderes, el Merval ByMA, en una jornada en que no operó Wall Street por el feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias.

“En este escenario, mi postura sería mantener las acciones de Macro para quienes ya están invertidos, evitando decisiones apresuradas en un trimestre que fue excepcionalmente adverso para todo el sistema”, concluye Castro.

En tanto, para inversores con mayor tolerancia al riesgo, este analista sugiere que “puede evaluarse una entrada gradual, si se espera una normalización de las tasas y una recuperación del crédito en los próximos meses, lo que podría mejorar los resultados del banco”.

Finalmente, para perfiles más conservadores, Castro indica que “lo adecuado hoy es esperar confirmaciones de mejora, antes de ampliar posiciones, ya que la volatilidad del sector bancario argentino sigue siendo elevada”.

En esta tónica, Rosenfeld agrega: “Los resultados de Banco Macro están dentro del ámbito de lo esperado. Ahora bien, antes de tomar una decisión, lo más conservador sería esperar a la conference call de la semana próxima, a fin de terminar de formar una opinión sobre la situación de esta entidad. No obstante, el crecimiento en préstamos y depósitos en el orden del 69% y 11% interanual, junto con un impacto más limitado de las restricciones monetarias, permiten avizorar que Macro se encuentra bien preparada para aprovechar el eventual nuevo rumbo de la economía argentina”.

Al respecto, este experto aguarda que el negocio financiero pasará más por el crecimiento en volumen del crédito y no tanto por el spread de tasas.

Por su parte, Andrés Repetto, analista y creador de Andy Stop Loss, sostiene a iProfesional que “no sirven de nada los balances para la toma de decisiones, nosotros nos manejamos por gráfico. La tenemos comprada a Macro, hay que ver los pasos a seguir del mercado. Por lo pronto, no haría nada, me quedaría quieto”.

Por Mariano Jaimovich-IProfesional