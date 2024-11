Axel Kicillof defendió a Cristina Kirchner y la comparó con Perón y San Martín

El gobernador bonaerense se manifestó antes de que se conozca el fallo de Casación contra la expresidenta. “Nuestro absoluto acompañamiento está con la víctima que es Cristina”, afirmó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la condena que Cristina Fernández de Kirchner podría recibir por la “Causa Vialidad“, antes de que este miércoles la Cámara de Casación anuncie si confirma la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “No hay una sola prueba en los expedientes”, expresó el mandatario provincial.

“Se está por consumar un escándalo jurídico que tiene una gravedad inmensa porque inaugura un nuevo género que yo llamaría ‘derecho ficción’”, comenzó señalando Kicillof desde una rueda de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense. “Todo lo que se va a decir no existió, no ocurrió, pero se va a dar por hecho para generar un disciplinamiento“, agregó.

En ese sentido, comentó que la investigación del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz se convertirá en otro caso de “persecución político-judicial y proscripción como pasó con otros líderes del campo popular de la historia argentina”.

A modo de ejemplo, lanzó: “Le ocurrió a todos del peronismo o casi todos porque le pasó a (Arturo) Frondizi, (Hipólito) Yrigoyen, pasando por (José de) San Martín, (Juan Manuel) Rosas, (Juan Domingo) Perón y por supuesto que Cristina“.

Para el referente peronista, se trata de una especie de “aleccionamiento” para quienes quieran llevar adelante ciertas políticas populares, con el propósito de ensuciar su figura y, en este caso, con el agravante de prohibir el desempeño de cargos públicos.

El mandatario bonaerense argumentó que la expresidenta de la Nación “nunca pudo haber cometido ese ilícito sencillamente por la función que tenía, ella no era la encargada de tomar esas decisiones”. Además, planteó que en la causa donde también están condenados el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros, “jamás fueron investigados quienes tomaron esas decisiones”.

“Esta realidad no existe. El Poder Judicial está actuando como un partido político. Nuestro total rechazo y repudio de lo que va a ocurrir el miércoles porque, además, es un golpe a la credibilidad de los jueces. Nuestro absoluto acompañamiento está con la víctima que es Cristina“, expresó haciendo referencia al ‘lawfare’, término utiizado para hablar del uso de la ley y procedimientos jurídicos como “arma de guerra”.

“Se va a sacar un nuevo fallo en una causa en la que no hay una sola prueba, no hay un solo delito en los expedientes”, concluyó el gobernador, que además comentó que “ya felicitaron” a la ex mandataria por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional.

Causa Vialidad: condenados en primera instancia

En 2022, Cristina Kirchner, quien en ese entonces ejercía la Vicepresidencia de la Nación, fue condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 en la causa conocida como “Vialidad”. El fiscal federal Diego Luciani había pedido que recibiera a 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Finalmente, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso dictaron sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos al encontrarla culpable de fraude, pero la absolvieron por asociación ilícita.

Además de la expresidenta, el Tribunal condenó a Báez, dueño de Austral Construcciones (6 años), López (6 años) al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); a los ex responsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y a los ex titulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).