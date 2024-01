Ávila: “YPF se quiere ir como si nada y dejar las áreas tiradas, no le importa pasivo ambiental”

YPF busca desprenderse de activos que tiene a lo largo del país para centrar su atención en yacimientos más productivos como Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur. Como se había anticipado días pasados, algunas áreas que dejaría YPF se encuentran en la Cuenca del Golfo San Jorge, y si bien con la provincia de Santa Cruz hubo acuerdo en este sentido, en Chubut la situación sería otra.

Según trascendió, la empresa habría planteado a las autoridades de la región entregar una cierta cantidad de yacimientos desligándose de los trabajadores y del pasivo ambiental que hay en Comodoro Rivadavia, y esto fue rechazado de plano por todo el arco político de Chubut, reveló El Patagónico.

Ante este escenario fue consultado el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut y diputado nacional, Jorge Ávila, quien advirtió que “YPF se quiere ir como si nada y dejar las áreas tiradas. No le importa el pasivo ambiental, no le importa lo que deja. Nosotros le decimos que estamos dispuestos a pelear. No queremos que desaparezcan, que se vayan y que nos dejen tirada la provincia de Chubut”.

“Nunca nos dijeron que iban a hacer con el pasivo ambiental que hay en la ciudad. Hay cerca de 150 lotes que están debajo de pozos petroleros. Tuvimos que arreglar calles porque por ahí pasaban caños», recordó Ávila al remarcar que «nadie se acuerda de las plataformas que teníamos en el mar y son como 60 pozos de los cuales ninguno está cerrado. Todo eso tenemos que hablarlo”, dijo, y apeló a la unidad de las fuerzas políticas en defensa de la provincia.

ED