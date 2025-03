Ávila: “Es un gran desafío poder desarrollar el no convecional en Chubut”

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados y diputado nacional, Jorge “Loma” Avila, visitó junto al CEO de PAE, Marcos Bulgheroni el pozo no convencional que explora la compañía. Los primeros resultados se conocerían en breve y serían alentadores

El Secretario General del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, hizo referencia a la situación actual en el Golfo San Jorge y las perspectivas futuras, en el contexto de una visita al Pozo No Convencional de este martes. “Es un gran desafío poder desarrollar el No Convencional en la Cuenca”, afirmó.



Ávila estuvo acompañado del CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, directivos de la Operadora y miembros de la Comisión Directiva, marco en el que destacó dicha visita como una señal positiva para la búsqueda de recursos no convencionales que impulsen el rejuvenecimiento de la Cuenca.



“Es una visita positiva para todos ya que tanto la empresa como nosotros apostamos al éxito de este Pozo No Convencional que le dé una esperanza también a Chubut después de esta crisis que está viviendo la Cuenca”, afirmó el líder sindicalista y agregó “estamos haciendo juntos un esfuerzo importante para reinventar la producción petrolera en la Provincia”.







Y agregó que si bien la inversión -de más de 30 millones de dólares- pone todas las expectativas en la reconversión de una Cuenca madura, vale advertir la difícil situación que atraviesa el Golfo San Jorge, agravada por la caída del precio del Crudo. “Más allá de eso, también hay que mirar que el precio del Barril volvió a caer, y eso vuelve a golpear a la Cuenca, pidiendo reducciones costos debajo de tarifa y todo esto se junta con lo que está hoy provocando el contexto a nivel país”, explicó.



Ávila enfatizó la importancia de Pan American Energy como aliado estratégico de la provincia, agradeciendo a Bulgheroni por su apuesta contínua por Comodoro Rivadavia.

Fuente: La Tecla Patagonia