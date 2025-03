Ávila confirmó que YPF se va de Chubut: “Ya no nos conviene que se quede”

El dirigente petrolero aseguró que, una vez que termine 2025, la empresa analizará qué pasará con sus operaciones. “Si se quieren ir, que se vayan”, afirmó.

En medio del conflicto por los despidos en la empresa Halliburton, el secretario general del sindicato Petrolero Chubut, Jorge “Loma” Ávila, confirmó que YPF seguirá operando en Chubut al menos hasta fin de año.

“YPF hasta el fin de año todavía se va a mantener como es lo que es. Tuvimos una reunión el otro día y pudimos lograr eso. Después, empieza una nueva etapa para ver si se va o se queda, qué es lo que se viene. A nosotros, hoy ya no nos conviene que se quede tampoco, porque estamos con esta incertidumbre para la gente”, remarcó el diputado nacional en diálogo con ADNSUR.

Los planes de YPF fueron confirmados por el presidente de la petrolera, Horacio Marín, quien explicó que la empresa se retirará de Chubut y de todas las áreas maduras para invertir solo en Vaca Muerta.

Al respecto, Ávila sostuvo que el gremio no tiene posibilidad de revertir esa medida. “Si se quieren ir, que se vayan. Nosotros tampoco podemos impedir que se vayan. ¿Cómo lo hacemos? No hay forma. ¿Qué le vamos a sacar? ¿Vamos a hacer lo mismo que Santa Cruz? ¿Poner los trabajadores en la calle? Que sufran el riesgo, que se queden sin laburo, que encima les pase algo más grave. Es innecesario”, sostuvo el dirigente petrolero.

Por último, señaló: “Hay que tener inteligencia y ver cómo salimos de la forma más elegante. Para dar la oportunidad, que si se van, también piensen que acá tenían las puertas abiertas, que este sindicato siempre hizo todo lo posible para que tengan trabajo. No la quisieron, no la quieren o no la van a aprovechar”.

LOS PLANES DE YPF CON MANATIALES BEHR

Tal como contó ADNSUR, YPF inició el proceso de “data-room” por Manantiales Behr, un término que significa que se inició el procedimiento inicial para reunir la información vinculada al activo y valorizarlo correctamente, previo a la recepción de ofertas para su venta.

El dato fue revelado por un jefe de personal a operarios que se desempeñana en el área y rápidamente se difundió en distintos sectores viculados a la actividad. Semanas atrás, había sido el propio Marín quien le comunicó al directorio de YPF que había recibido ofertas por el bloque tiene en la provincia.

Manantiales Behr es la única área que había decidido mantener hasta el momento YPF dentro de la cuenca San Jorge, luego de desprenderse de Escalante-Trébol y Campamento Central-Cañadón Perdido, en Chubut, y de las 10 áreas que está traspasando a Fomicruz, en Santa Cruz.



Fuente: ADNSur