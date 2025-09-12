Ávila, a confesión de parte: “Todas mis expectativas están puestas en PAE”

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut afirmó que esa exploración es una oportunidad para asegurar la producción petrolera en la ciudad.

El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, destacó la importancia del segundo pozo no convencional de Pan American Energy (PAE) en la Cuenca del Golfo San Jorge para el futuro de Comodoro Rivadavia, cuya perforación comenzará antes de fin de año.

En el marco de la Expo Oil & Gas 2025 en Buenos Aires, donde también estuvieron el gobernador Ignacio Torres y el presidente de PAE, Alejandro Bulgheroni, el líder sindicalista remarcó la necesidad de proteger los recursos y apoyar a las operadoras para asegurar un futuro próspero para los trabajadores y la región.

“Hay que empezar a mirar que tenemos que proteger lo que tenemos, que tenemos que cuidarlo y que tenemos que tener interés de que defender, interés de defender y defender nosotros, los trabajadores que queden, y ayudar a las operadoras que les vaya bien, para que si les va bien a ellos, a nosotros los tengan que ir bien también”, afirmó Ávila.

El líder sindical visualiza el pozo no convencional de PAE, con un costo cercano a los 50 millones de dólares, como una oportunidad para asegurar la producción petrolera en la ciudad.

“Si ese pozo es positivo, Comodoro va a tener petróleo por muchos años más, y ahí sí creo que vendrán inversores que van a venir a invertir y van a venir a creer que tenemos un pulmón extra para que sigan produciendo”, señaló, aseguró.

Asimismo, destacó el potencial de las áreas profundas que YPF aún mantiene en su poder, sugiriendo que aún hay recursos valiosos por descubrir. “Si no vendió las áreas profundas, vendió nada más que las superficies de arriba, quiere decir que tampoco el saldo, también saben que abajo puede haber algo. Y eso para nosotros es bueno”, aseguró.