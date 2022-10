Avelluto se suma a los dichos de Macri y quiere cerrar Télam y la TV Pública

“No sirve para ninguna función”, fue la extraña respuesta del exministro de Cultura sobre la agencia de noticias nacional. El antecedente de Lombardi y la única certeza del Para qué de Macri: Para volver a los noventa.

El exsecretario de Cultura de la gestión Cambiemos, Pablo Avelluto, fiel a la línea de pensamiento de su partido, volvió a promover la idea de privatizar las empresas del Estado y en esta ocasión apuntó, específicamente, contra la agencia de Noticias Télam y la TV Pública. “No cumple ninguna función”, aseguró.

Las declaraciones del exfuncionario tuvieron lugar en el marco de la presentación de los avances del libroPara qué, de Mauricio Macri, en el que se vuelcan algunas de las máximas que aplicaría si regresa a la presidencia. Entre ellas, enfatiza en la necesidad de avanzar con las privatizaciones de empresas estatales para reducir el gasto público.

Según detalló Avelluto, el libro “traza una hoja de ruta” de lo que sería el Segundo Tiempo de Macri, y en ese marco se plantea la necesidad de “reformas muy profundas”, que incluyen un fuerte ajuste del Estado, recorte de planes y subsidios, e incluso privatizaciones, con el mismo manual que los años 90.

“¿Necesitamos un canal con público como Canal 7? ¿No podemos tener otro modelo de medios comunicación públicos que no carguen sobre las espaldas de los argentinos estructuras que son improductivas con exceso de personal?”, dijo Avelluto, en declaraciones radiales, sin dar mucho más cifras de la presunta ineficacia del canal de noticias.

Y agregó: “Hoy tenemos una libertad conceptual e ideológica para meternos con algunas vacas sagradas del Estado argentino. Estoy convencido que Télam no cumple ninguna función y que ha sido una herramienta de propaganda de todos los Gobiernos. Es una agencia que tiene más empleados que las agencias más grandes del mundo”. Con ese diagnósito, Avelluto parece querer seguir los pasos de Hernán Lombardi, el encargado de despedir a más de 300 personas en junio del 2018.

¿Para qué? Para volver a los 90

De acuerdo a los avances difundidos este fin de semana, en Para qué, editado por Planeta, bajo la coordinación del exsecretario de Cultura, el líder del PRO comienza a darle forma a un plan “Rápido y Furioso”, que pondría en marcha si vuelve al poder.

Se trata de un revival del menemismo que incluye privatizaciones, despidos masivos, apertura de importaciones y reformas laboral, sindical, previsional y fiscal.

Según adelanta Macri en esas páginas, los argentinos deben saber que “el segundo tiempo va a exigir mucho de la sociedad”, en un plazo corto y sin anestesias, porque “el próximo gobierno será más fuerte”.

Una idea recurrente

Todas estas ideas neoliberalistas no son nuevas, el expresidente ya dio algunas pistas de lo que planeaba para una eventual nueva gestión, cuando hace unos meses insistió en la necesidad de privatizar Aerolíneas Argentinas.

“Toda la Argentina subsidia algo que no es necesario”, dijo Macri sobre la empresa de bandera y lo explicó con un giro argumental que ruborizaría a Aristóteles: “¿Qué es un avión? Es como un colectivo con alas. Los colectivos no son del Estado, ¿verdad?”, por lo tanto, “¿Por qué los aviones tienen que ser del Estado?”, lanzó durante una entrevista con La Nación.

Luego salió en defensa de las low cost que durante su gobierno fueron beneficiadas tanto con rutas aéreas que estaban en manos del Estado como con parte de la infraestructura operativa del aeropuerto militar de Morón y la vista gorda de los organismos de control y seguridad aérea.

“Si hay un destino que no es comercial, ¿Qué hace un gobierno inteligente? Llama a licitación”, insistió y sostuvo que para que esto vuelva está dispuesto a hacer “lo que sé”. “Yo no imagino un dólar más destinado a una compañía aérea estatal” porque, además, tener una aerolínea de bandera “no es necesario”.

“El 90 por ciento de la gente no vuela en avión. No solo toda la Argentina subsidia algo que no es necesario, sino que nunca estuvo tan conectada la Argentina como durante nuestro gobierno”, enfatizó.

Estas declaraciones generaron la reacción del presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, quien refutó lo de las pérdidas y afirmó que “en el año 2021” la compañía de bandera “redujo un 35 por ciento su déficit”.

“La pérdida de la que habla Macri corresponde a su último año de gobierno. En 2021 el déficit de Aerolíneas se redujo un 35% respecto a 2019 y año a año vamos a seguir mejorando su rendimiento, pero con crecimiento y expansión, no con ajuste y a costa de la conectividad”, escribió Ceriani en su cuenta de Twitter.