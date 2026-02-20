Avanza la reforma laboral y ahora Milei apura al Senado para un trámite exprés: cuándo empezaría a regir la ley

Diputados aprobó el proyecto con 135 votos a favor. El oficialismo reúne de apuro a las comisiones del Senado para cumplir el último paso

El gobierno de Javier Milei logró aprobar el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados tras casi 12 horas de debate con la asistencia clave de varios gobernadores, que también lo ayudaron a evitar que el proyecto sufriera más modificaciones, y ahora el oficialismo acelera al máximo el debate final del Senado con el fin de que la ley entre en vigor a partir de marzo.

El proyecto de “modernización laboral” se aprobó con 135 votos a favor y 115 votos en contra, sin el artículo que establecía descuentos salariales en caso de licencias por enfermedad, un cambio que el Gobierno se vio forzado a realizar por la presión del PRO y los gobernadores aliados y que obliga a que el texto vuelva al Senado para su sanción definitiva. La secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegaron minutos antes de la votación para festejar su triunfo.

La votación de los 26 títulos donde se concentran los 217 artículos del proyecto fue el momento clave de la sesión, porque si en esta instancia se introducían nuevas modificaciones -por ejemplo, por el rechazo de algún título- los senadores del oficialismo iban a verse en la incómoda situación de aceptar lo que envió Diputados o insistir en la versión original, con lo que volvería el polémico artículo de las licencias.

Por ello, la votación en particular de los artículos que imponen cambios significativos en salarios, indemnizaciones, vacaciones, horas extra y convenios colectivos era central para el Gobierno, que respiró aliviado cuando se aprobó el Título II del proyecto, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones y que estaba en riesgo.

También mantuvo en pie la derogación en el plazo de dos años del Estatuto del Periodista, muy cuestionada por diputados de distintos bloques no solo por cuestiones laborales sino por el riesgo que implica para la libertad de prensa. Ésta fue la votación más ajustada, pero el oficialismo logró imponerse.

Reforma laboral: tras la aprobación de Diputados, Milei acelera en el Senado para dar el paso final

Si bien viajó a Estados Unidos en estos días decisivos para la reforma que se puso como objetivo primordial de las sesiones extraordinarias, Milei mantiene en pie su plan de que la “Ley de Modernización Laboral” se apruebe antes del 1 de marzo, cuando se presentará ante el Congreso para abrir el nuevo período de sesiones ordinarias.

En ese marco, La Libertad Avanza decidió acelerar a fondo en el Senado para tratar de concretar un trámite mega exprés. Antes de que el proyecto se votara en Diputados el bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich ya había convocado para este viernes a las 10:00 al plenario de comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, una jugada con pocos antecedentes y al filo del reglamento.

Allí el oficialismo busca firmar hoy mismo el dictamen para el proyecto que volvió desde la Cámara baja para cumplir con el plazo reglamentario de siete días entre el despacho de comisiones y la votación en el recinto. La meta del Gobierno es que el Senado convierta el proyecto en ley el próximo viernes 27 de febrero.

En caso de lograrlo, la nueva “Ley de Modernización Laboral” quedaría lista para su publicación en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo, cuando entraría formalmente en vigencia con el nuevo “banco de horas”, las indemnizaciones sin computar aguinaldo y vacaciones y la jornada laboral con límite extendido a 12 horas y la posibilidad de acordar salarios en cualquier moneda, entre otros puntos centrales.

El oficialismo sorteó el mayor obstáculo: ¿cómo funcionará el Fondo de Asistencia para indemnizaciones?

En la votación en particular LLA logró superar uno de los desafíos más difíciles que se le presentaban: sostener el Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones que se financiará con aportes que hoy van a la ANSES. Este fue uno de los puntos más criticados en el Senado y volvió a serlo en el debate de este jueves en la Cámara de Diputados.

Un diputado libertario que siguió de cerca las gestiones deslizó a iProfesional en la tarde que los votos para sostener ese título estaban “ajustados”. Finalmente, el oficialismo juntó 130 votos con la ayuda del PRO, la UCR y aliados provinciales y le sacó 13 votos de diferencia a la oposición.

Se vio asistido también por tres abstenciones y seis ausentes, casi todos del interbloque de Provincias Unidas que responde principalmente a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Ferraro (Santa Fe). Entre las ausencias estuvieron precisamente los cordobeses Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y el exgobernador Juan Schiaretti.

Los aportes al nuevo Fondo, que podrá ser utilizado por los empleadores como alternativa al sistema indemnizatorio actual, serán del 1% en el caso de las grandes empresas y del 2,5% en las MiPymes, una diferenciación que el Gobierno había tenido que acordar en el Senado con los aliados, que cuestionaban la idea de “subsidiar los despidos con aportes de la ANSES” por igual en ambos casos, como preveía el proyecto original.

El otro título en riesgo era el último, donde se pone un plazo de dos años para la derogación de regímenes y estatutos profesionales, entre ellos el de los periodistas (Ley 12.908). Durante el debate hubo muchos diputados que cuestionaron este punto, desde el peronismo hasta los bloques de gobernadores aliados.

La neuquina Karina Maureira, alineada con el goberandor Rolando Figueroa -que suele apoyar al oficialismo- fue una de las que defendió con más énfasis el estatuto. Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica, pidió a sus pares “que se animen” a rechazar ese punto. Con apenas 126 votos a favor y 119 en contra, fue el más peleado pero igualmente LLA logró aprobarlo.

Cómo logró Milei la aprobación de la reforma laboral

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, abrió la sesión a las 14:15 con 130 diputados sentados en sus bancas, apenas uno más de los necesarios para tener quórum. Para llegar a ese número el oficialismo necesitó, además del PRO y la UCR, de los 15 legisladores que responden a los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sánez, y el mandamás de Misiones Carlos Rovira.

Los mismos gobernadores llevaron a sus diputados a votar a favor del proyecto, aunque hubo excepciones. El catamarqueño Sebastián Nóblega, hombre de Jalil, anticipó durante el debate que votaría en contra. Durante el transcurso de la sesión hubo momentos en que el oficialismo dudó de tener asegurada una mayoría sólida.

Al igual que lo había hecho la semana pasada en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, se instaló en la Cámara baja para asegurarse de que no hubiera fugas. El resultado final de la votación en general, con seis votos más de los 129 que necesitaban como mínimo y una diferencia considerable sobre el rechazo, lo dejó tranquilo.

Cerca de la medianoche, el Gobierno pareció contar también con una sutil ayuda del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien apuró la votación. Primero, renunció a dar su discurso de cierre y avisó que nadie del bloque amarillo hablaría porque “ya está todo dicho”. Poco después, antes de que tomara la palabra su par de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, como último orador, le pidió a viva voz que hiciera lo mismo. El libertario aceptó y no habló, para pasar a votar.

El momento en que peligraron la sesión y los planes de La Libertad Avanza

Si bien el oficialismo demostró estar sobrado de votos, cerca de las 22:00 hubo un episodio que hizo peligrar la sesión. Aprovechando que no había quórum porque varios diputados había salido del recinto, el diputado de Unión por la Patria Marcelo Mango presentó una moción para que el proyecto volviera a comisión. Las mociones, según el reglamento, deben votarse inmediatamente. Julia Strada, del mismo bloque, lo respaldó y dijo que debía levantarse la sesión por falta de quórum.

Con el recinto semi vacío y con Luis Petri en la presidencia en reemplazo (momentáneamente) de Menem, los pocos oficialistas presentes hicieron tiempo como pudieron hasta que volvieran sus diputados y los dialoguistas. Una de las encargadas de esa tarea fue Silvana Giudici quien, una vez que volvieron todos y se rechazó la moción del peronismo, hizo una jugada que tomó por sorpresa a más de uno: planteó otra moción “para votar en media hora”, mucho antes de lo previsto.

Finalmente, el oficialismo retiró esa moción cuando el clima en el recinto se apaciguó. Pero la pulseada fue uno de los momentos más tensos de la sesión y exhibió que cualquier cosa podía ocurrir hasta el momento de la votación. El apuro que le imprimió Ritondo al tramo final del debate fue sugestivo en ese contexto.

El debate de los diputados sobre la reforma laboral

La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo de Lisandro Almirón, miembro informante de LLA, quien justificó la necesidad de esta reforma laboral en que “el empleo registrado en Argentina no crece hace ya demasiado tiempo”.

El diputado correntino destacó que el proyecto permite que el sueldo “pueda abonarse tanto en moneda nacional como en moneda extranjera” y que “se facultan a las partes para acordar el régimen de compensación de las horas extraordinarias”, entre otros puntos, y puso de relieve la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad tras haber “escuchado todos los aportes de los diferentes bloques”.

La bancada Unión por la Patria, en tanto, cubrió el debate de críticas. “Detrás de la palabra modernización laboral han contrabandeado la más brutal regresión”, advirtió Sergio Palazzo, al tiempo que remarcó que “atacaron en cuatro direcciones: la ley de contrato de trabajo, la ley de negociación colectiva, la ley de asociaciones sindicales, y casi anti reglamentariamente han metido por la ventana el traspaso de la justicia laboral al ámbito de la Capital Federal”.

Su compañera de bancada Vanesa Siley trazó un paralelismo con la polémica reforma laboral que impulsó en su momento Fernando de la Rúa: “A esta ley también la está atravesando una ‘banelco’, pero lo malo del paso del tiempo es que ahora la banelco es a la luz del día, porque son las cajas de las provincias, o más bien de los gobernadores”.

En Provincias Unidas, uno de los más críticos fue el experimentado Miguel Pichetto, quien señaló: “Después de haber leído todos los títulos del proyecto puede decirle que no hay ningún punto que beneficie al trabajador”. Al respecto señaló que “se meten con el cálculo de despidos, que ha sido una cuestión resuelta hasta por la Corte” y suprimen ítems para “hacer una indemnización más débil, que busca no darle al trabajador lo que corresponde”.

Además, cuestionó la creación del FAL porque por ser “un sistema híbrido donde la plata la sacan debilitando el sistema jubilatorio”. Su compañero de bancada Pablo Juliano, en tanto, advirtió al Gobierno que “se metieron con los dueños de la Argentina, que son los trabajadores, que todos los días se rompen el lomo y confiaron en la promesa. No se vale, ustedes son unos tramposos, están rompiendo ese acuerdo con los que pedalean todo el día para salir para adelante”.

También hubo algunos discursos insólitos, como el de Pablo Outes, quien tras haber accedido a su banca por la boleta de Unión por la Patria se alineó con Sáenz. El salteño apoyó el proyecto a pesar de haber expresado en el mismo discurso que “el modelo de Milei está fracasando porque para crecer necesitamos infraestructura, energía y universidades”.

Ahora el gobierno de Javier Milei espera que el Senado le dé un trámite más que exprés al proyecto de reforma laboral, con la intención de que se convierta en ley sobre el final de la semana próxima. Dado que la Cámara de Diputados no introdujo más modificaciones al texto que los senadores ya habían votado, con la excepción del artículo sobre las licencias por enfermedad, el panorama es favorable al plan de La Libertad Avanza.

Por Pablo Sieira-IProfesional