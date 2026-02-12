Avanza la reforma laboral: cómo logró Milei la aprobación del Senado y qué falta para que entre en vigencia

El proyecto pasó a Diputados con varios cambios. Negociaciones de último minuto y los próximos pasos del Gobierno para aprobar la ley

Tras 14 horas de debate el oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei con el apoyo de casi toda la oposición no peronista, aunque para ello tuvo que aceptar numerosos cambios al texto, que se siguieron negociando mientras transcurría la sesión, y aún le queda el desafío de que la Cámara de Diputados sancione la ley con un trámite exprés difícil de concretar.

El proyecto se aprobó en general con 42 votos a favor y 30 en contra, una mayoría abultada que La Libertad Avanza logró construir con la ayuda de gobernadores y bloques dialoguistas, conseguida con duras negociaciones que se extendieron hasta las horas finales de la sesión. Por caso, el Gobierno concedió a último minuto que el “aporte solidario” a sindicatos siga siendo obligatorio.

Ese fue él último de los más de 50 cambios que tuvo el proyecto en relación al dictamen original. Los tironeos por los artículos tuvieron que ver también con que la iniciativa de “modernización laboral” incorpora cambios sensibles en salarios, vacaciones, indemnizaciones, licencias por enfermedad y en los convenios colectivos de cada sector, que perderán peso frente a los que se firmen por empresa y región.

Por ese mismo motivo, la discusión en el recinto giró todo el tiempo en torno a la promesa de LLA y aliados de que la reforma “generará más empleo registrado” y “adecuará normas” a la realidad laboral actual, contra la advertencia del peronismo/kirchnerismo de que “no moderniza nada” sino que “abarata los despidos” y “elimina derechos” del trabajador.

Reforma laboral: cómo consiguió Milei los votos del Senado

A sabiendas de que sería una pelea difícil, Milei no quiso dejar margen para errores o sorpresas y por ello mandó a la “mesa política” a instalarse en el Senado durante la sesión. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, llegaron por la mañana y mantuvieron contactos con propios y ajenos durante todo el día. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria presidencial Karina Milei fueron a la noche, pero solo opara ver la votación.

Los 21 senadores de LLA encabezados por Patricia Bullrich contaron finalmente con el apoyo del PRO, la UCR y referentes de bloques alineados con los gobernadores como Flavia Royón (Salta), Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones), Carlos Espínola (Corrientes), Edith Terenzi (Chubut), Julieta Corroza (Neuquén), Beatriz Ávila (Tucumán), Carlos Espínola (Misiones) y Alejandra Vigo (Córdoba).

No obstante, la profundidad y extensión del proyecto (más de 200 artículos en 26 títulos) y los numerosos planteos de la oposición dialoguista llegaron a sembrar dudas sobre la forma final del texto. Por la necesidad de asegurarse la mayoría para la votación en particular de cada título, el Gobierno tuvo que ceder en varios puntos.

Ante la presión de los gobernadores, el oficialismo eliminó la rebaja en Ganancias para empresas que reducía la recaudación de las provincias vía coparticipacion y, frente a planteos de la UCR y otros bloques aliados aceptó modificar el mecanismo de financiamiento del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones, muy cuestionado por varios senadores.

Sobre ese punto, aceptó que el aporte del empleador al FAL -que dejaría de ir a la ANSES- sea diferenciado entre empresas grandes (1%) y pymes (2,5%). Aún así, este fue uno de los títulos del proyecto que estuvo en duda casi hasta el final.

Las gestiones de Santilli y Bullrich dieron resultado porque el Gobierno logró, con las modificaciones acordadas, mantener en pie el Título II que reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral con 41 votos a favor a pesar de que algunos aliados como la salteña Royón, la cordobesa Vigo y el radical Maximiliano Abad votaron en contra.

Negociaciones de último minuto y otra concesión a los gremios

Igualmente, los alfiles de LLA estuvieron durante todo el día negociando cambios y retoques al texto para evitar que la votación en particular se les fuera de las manos y perder algún artículo por el camino. Así fue que llegó a aceptar que los “aportes solidarios” a los sindicatos, a los que puso un tope de 2%, sigan siendo obligatorios en lugar de volverse voluntarios en un plazo dos años, como estaba previsto.

Esta concesión fue en beneficio de la CGT, porque esos aportes son centrales para el financiamiento de los sindicatos, aunque se negoció con senadores de buena llegada gremial, entre ellos el santacruceño José María Carambia, según supo iProfesional.

La modificación molestó a los aliados de LLA, en especial al PRO, que intentó revertirlo sin éxito durante la votación en particular. Igualmente, los bloques dialogistas se plantaron y le exigieron al oficialismo que se les diera el mismo trato a los aportes a las cámaras empresariales (como la CAME o la CAC), que finalmente también seguiran siendo obligatorios.

Otro de los cambios incorporados en el recinto durante el extenso tratamiento de los 26 títulos por separado fue la aprobación del convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso del fuero laboral al ámbito porteño.

¿Qué falta para que la reforma laboral entre en vigencia?

Para los libertarios, el desafío más allá de la aprobación en general era asegurarse de mantener bajo control los cambios que pudiera tener el texto y no que se les impongan por perder una votación, con el fin de que no alteren “el espíriitu” de la reforma laboral que quiere concretar Milei. En el Senado lo lograron, pero todavía falta la aprobación de la Cámara de Diputados.

El Gobierno quiere que la reforma quede sancionada con fuerza de ley antes del 1 de marzo, cuando el Presidente volverá al Congreso para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias. Para ello, extenderá un día más las sesiones extraordinarias de febrero, hasta el 28, y aún así estarán muy justos con los tiempos.

Ocurre que en la Cámara de Diputados los dictámenes de comisión para cualquier proyecto deben firmarse 10 días antes -como máximo- de que termine el período de sesiones y los feriados de carnaval (16 y 17 de febrero) complican el calendario legislativo. Así, el miércoles 18 sería la fecha límite para que se dictamine la reforma laboral.

Para tener la ley antes del 1 de marzo el oficialismo se verá obligado a darle un tratamiento exprés al proyecto en Diputados, porque es casi imposible que la reforma laboral se empiece a discutir allí esta semana cuando todavía no está ni siquiera constituida la Comisión de Trabajo. Quedaría para el 18, primer día hábil tras el feriado.

Ese mismo día La Libertad Avanza tendrá que reunir a la comisión, abrir el debate y conseguir las firmas para emitir el dictamen, de lo contrario el proyecto de “modernización laboral” recién podría ser votado y convertido en ley en marzo.

El Gobierno aspira a que los acuerdos que cerró con los gobernadores para aprobar la iniciativa en el Senado se proyecten en Diputados y agilicen el tratamiento del proyecto. Está por verse si las cosas se dan como espera Milei o no.

El debate de los senadores

En el tramo final del debate, Bullrich calificó el tratamiento de la reforma laboral como “la batalla más importante de los últimos años” luego de muchas “oportunidades perdidas”.

Al respecto, acusó al kirchnerismo de haber dejado un país “atrasado” y agregó: “Queremos empleo privado. No puede ser que Argentina, con su calidad humana y su capacidad, tenga menos empresas que otros países de la región: tres veces menos que en Chile y tres veces menos que en Brasil”.

Fue una respuesta a las fuertes críticas que salieron de esa bancada. El jefe del espacio, José Mayans, acusó al Gobierno de “atropellar los derechos” de los trabajadores y cuestionó el tratamiento “a las apuradas” del proyecto. Su colega Juliana Di Tullio fue más enfática y criticó cambios putuales de la reforma laboral: “Además de indemnizaciones más bajas, (los trabajadores) las van a recibir en 12 cuotas si son de una pyme y en 6 si son de una gran empresa”.

Algunos de los senadores aliados también mostraron un apoyo crítico al proyecto. Una de las más claras en ese aspecto fue Flavia Royón, quien afirmó que la reforma “no va a generar empleo” por sí misma.

También cuestionó el FAL por considerar que “no es correcto que socialicemos el riesgo empresario” ni que se resten recursos al sistema previsional. No obstante, justificó su voto a favor en general porque “obliga a a renegociar” los convenios laborales, “busca bajar la resistencia a la formalización”.

Algo similar hizo la neuquina Julieta Corroza, punto del gobernador Rolando Figueroa, quien estuvo por la mañana en el Senado para convencerla de votar a favor. Finalmente lo hizo. “Vamos a acompañar este proyecto de ley porque creemos que la Argentina necesita leyes modernas, que generen previsibilidad”, sostuvo la senadora, pero adelantó que no acompañaría “ninguno de los títulos que vayan en contra de la industria hidrocarburífera y la construcción”.

Indemnizaciones, vacaciones y licencias: puntos principales del proyecto de “modernización laboral”

Uno de los objetivos principales de la reforma que propone el Gobierno es terminar con la llamada “industria del juicio”. En ese sentido, redefine la “mejor remuneración” para el cálculo de las indemnizaciones: solo el haber mensual, normal y habitual, sin conceptos como SAC o vacaciones.

Entre los puntos principales, se suman:

Licencias por enefermedad: El empleado percibirá solo el 50% de la remuneración básica si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente que implique riesgo para la salud; de lo contrario, percibirá el 75%.

Prelación de los convenios:, se establece que un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crean como opción para el pago de indemnizaciones. Se financiarán con una parte de los aportes del empleador que hoy van a la ANSES, el cual será de 1% mensual en grandes empresas y de 2,5% mensual MiPyMEs.

Actualización de Créditos Laborales: Se establece un nuevo esquema claro y preciso de actualización de créditos laborales: IPC + 3% anual.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador: Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etc.).

Banco de horas: Se habilita que empleador y trabajador puedan acordar un régimen de compensación de horas extra alternativo al pago en dinero. El régimen, que podrá igualmente ser pactado por el empleador con la representación sindical en la empresa, deberá respetar los descansos mínimos legales.

Vacaciones: Se tomará el período entre el 1 de octubre y el 30 de abril y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.

Régimen de Incentivo para Formalización Laboral: se crea un programa que reduce las alícuotas de contribuciones patronales para nuevos empleos.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA): El registro ante ARCA será suficiente para la contratación formal de un empleado. No podrán exigirse requisitos extra por otras autoridades.RIMI: Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Por Pablo Sieira-IProfesional