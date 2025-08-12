Aunque con una leve baja, Torres sigue entre los gobernadores de mejor imagen

CB Consultora dio a conocer los datos de imagen de los gobernadores y a Ignacio Torres lo ubicó con un descenso que lo posicionó en el cuarto escalón. La imagen positiva del mandatario chubutense bajó al 58,6% durante agosto, mientras que la negativa se estableció en el 38,5%. Es la primera baja desde que asumió en diciembre del 2023.

La medición mensual de imagen entre los gobernadores posicionó al chubutense Ignacio Torres como el cuarto mandatario provincial con mejor imagen positiva, solamente superado por el correntino Gustavo Valdés; el tucumano Osvaldo Jaldo y el cordobés Martín Llaryora.

Torres obtuvo en agosto el 58,6% de imagen positiva y mostró un descenso de casi 2 puntos porcentuales respecto del 60,7% que había registrado en julio pasado.

El mandatario chubutense tuvo un 26,9% de imagen muy buena y un 31,7% de buena. En contrapartida registró un 22,2% de imagen mala y un 16,3% de muy mala. El 2,9% no contesto o dijo no tener opinión.

El gobernador santacruceño Claudio Vidal reflejó un repunte significativo para posicionarse en undécimo lugar con el 52,4% de imagen positiva; el neuquino Rolando Figueroa quedó en el puesto 15 con el 50,9% de aceptación y el fueguino Gustavo Melella se ubicó en el puesto 16 con el 50,3% de imagen positiva. El rionegrino Alberto Weretilneck fue el peor posicionado entre los patagónicos con el 45,2% de imagen positiva en el puesto 22.

La novedad entorno de los registros vinculados a Torres es que en agosto decreció su imagen positiva llegando al 58,6%, para transformarse en el tercer registro más bajo desde que asumió en diciembre del 2023.

Apenas llegó a la Casa de Gobierno de Fontana 50 Torres tenía una imagen positiva del 55,3% y en febrero subió al 57,4%. Desde marzo del año pasado se mantuvo siempre por encima de los 60 puntos de imagen positiva y alcanzó su pico en junio del 2024 con el 64%.

En paralelo a la baja de la imagen positiva se registró un aumento de la visión negativa que llegó al 38,5%. Si bien los niveles alcanzados por Torres lo mantienen en el lote de los gobernadores mejores ubicados, el movimiento de pinzas que hizo coincidir baja en la imagen y suba en la negativa mostró el primer cambio de importancia en 20 meses de gestión al frente del Poder Ejecutivo Chubutense.

ENCUESTA DE AGOSTO DE CB CONSULTORA

Por Natalia Rosa Michel-El Extremo Sur de la Patagonia