Aumento del 123% en la plana mayor del Estado: cuánto cobrarán ministros y secretarios

Es el acumulado de subas de los últimos cinco meses en los sueldos de más de mil funcionarios de primera línea, desde el jefe de Gabinete hasta gerentes de empresas públicas y entes autárquicos.

En el Gobierno lo llaman “descongelamiento de salarios”. Apenas comenzó este año, el 2 de enero, el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmaron el decreto 931/2025, que autoriza una fuerte recomposición en los haberes de altos funcionarios que estaban congelados desde diciembre de 2023. Así, el sueldo que cobrarán en junio será 123,8% más alto que el de diciembre de 2025, con valores que en algunos casos superan los 8 millones de pesos.

Este aumento alcanza a más de mil funcionarios del Estado nacional, desde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la secretaria general Karina Milei, los nueve ministros y cuatro secretarios del Gabinete, hasta unos 80 titulares de secretarías, 215 subsecretarías, 255 direcciones generales y otros 500 presidentes, vicepresidentes, titulares y gerentes de diversos organismos públicos, como empresas del Estado y entes autárquicos.

Esta medida busca equiparar los salarios de la alta conducción del Estado con los incrementos pactados en paritarias del sector público, y termina con el congelamiento de haberes impuesto en los primeros años de la gestión.

Quedan excluidos expresamente de estos aumentos los salarios del presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que siguen percibiendo sueldos brutos de $ 4.066.018 millones y $ 3.764.821 millones respectivamente. El mandatario lo recordó el lunes 27 de abril: “Soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí”.

Cuánto cobrarán ministros, secretarios y subsecretarios a partir de junio

En los primeros días de junio, los ministros y secretarios con rango ministerial percibirán un sueldo bruto de $8.019.338 como remuneración de mayo. Es un 123,8% más que el sueldo que cobraron en diciembre pasado, de $3.584.006.

Los secretarios, que ganaban $ 3.282.709 millones en diciembre, cobrarán $7.345.634 en junio, y los subsecretarios pasarán de $ 2.981.513 a fines de 2025, a $6.761.656 a mediados de 2026. Estos aumentos no son bruscos, sino escalonados, con subas mes a mes.

Los aumentos también comprenden a autoridades superiores de organismos, empresas y sociedades del Estado.

Los aumentos quedan sujetos al control del déficit fiscal

El decreto contiene una salvedad: los aumentos en la plana mayor del Estado dependen de que se pueda mantener en caja el déficit fiscal, uno de los mayores males a los ojos del Gobierno nacional.

“En el caso de que la Administración Pública Nacional presente un déficit fiscal financiero acumulado, conforme la información oficial publicada por el MINISTERIO DE ECONOMÍA, las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluidas las comprendidas en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios, en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07, y de los funcionarios con rango y jerarquía equivalente, quedarán automáticamente congeladas y se suspenderá la aplicación de nuevos incrementos en las retribuciones”, se detalla.

Los sueldos del Poder Ejecutivo están por debajo de los del Legislativo y el Judicial

Los sueldos del Poder Ejecutivo, incluso con estos aumentos, están muy por debajo de los Legislativo, donde diputados y senadores perciben sueldos brutos por encima de los 11 millones de pesos.

Pero son superados por el Poder Judicial: los jueces de Cámara perciben entre 12 y 15 millones de pesos por mes, y los de Casación, entre 13 y 16 millones. Los sueldos más altos de la administración pública nacional son para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que rondan los 20 millones de pesos.

Fuente: Perfil