Aumento de los combustibles: Shell confirmó una suba promedio del 37 %

Luego del salto del dólar oficial y el lanzamiento de medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, comenzaron a moverse los precios de los combustibles pero con fuertes incrementos. Esta tarde, Shell confirmó una suba promedio del 37 por ciento para sus naftas y gasoil en todo el país. Se espera que las demás marcas del mercado tengan incrementos similares, los cuales se sumarán al 30% que habían aplicado las empresas el viernes pasado en la previa a la asunción de Javier Milei.

Con el nuevo incremento el litro de nafta súper quedará en torno a los $600, es decir, USD 0,75 al tipo de cambio oficial de $800 tras la devaluación que anunció este martes Caputo. Fuentes del sector explicaron a Infobae que la intención es llegar a que ese precio quede en la línea de USD 1 dólar por litro, aunque la intención en principio es realizar una serie de subas escalonadas: la que se dio hoy, una más durante el verano y otra más cerca de marzo o abril.

Es de esperar que en las próximas horas las demás marcas aplicarán subas similares a las de Shell, como en el caso de YPF. Es que la petrolera estatal concentra más del 50% del mercado en todo el país, por lo que un retraso en los precios de venta implicaría un fuerte salto de la demanda difícil de convalidar. Con la última suba, los combustibles aumentaron cerca de 65 puntos porcentuales desde noviembre, cuando finalizó el acuerdo de Precios Justos que mantenían con la anterior Secretaría de Comercio.

Obviamente, este incremento tendrá efectos de primera y segunda ronda en la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec correspondiente a noviembre arrojó para noviembre un salto al 12,8% mensual y un acumulado de 160,9% en el último año. Tras las medidas anunciadas ayer, y con el “sinceramiento” de algunas variables que comenzó a realizar el nuevo Gobierno, las consultoras ya anticipan que será difícil ver el IPC moviéndose por debajo del 30% en los próximos meses.

Las empresas del sector petrolero hablaron este mediodía de un aumento “inminente” de la nafta y el gasoil, en torno al 37%, y la confirmación llegó desde una de las principales marcas del mercado. El sector también esperan un sendero de incrementos “escalonados” para llegar al final del verano con un precio en surtidores equivalente a USD1 por litro, con el que se terminaría de cubrir el retraso acumulado en el último tiempo y el impacto de la devaluación. La visión de la Secretaría de Energía es que en el corto plazo los precios sean “libremente decidido por las compañías”.

Las versiones sobre un nuevo incremento fueron parte de las conversaciones entre los invitados al Día del Petróleo y del Gas que organizó el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en el Hotel Sheraton de Retiro. Un alto ejecutivo de una de las empresas le confirmó la próxima suba a Infobae y desde otras dos compañías aseguraron que las discusiones están muy encaminadas en ese sentido.

Si bien todavía la nueva secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, no tiene la botonera “activada” y en YPF todavía no asumió formalmente Horacio Marín, la visión del nuevo Gobierno es que los precios de los combustibles sean fijados libremente por las empresas. Una fuente que formará parte de la gestión energética de La Libertad Avanza resumió: “Ahora hay libertad, nosotros no vamos a coordinar nada”. Sin embargo, en el Ministerio de Economía intentarán acordar al menos un sendero de aumentos “escalonado” para evitar un impacto mayor al que ya se espera con la devaluación.

Por Agustín Maza-Infobae