Aumentaron los casos de coronavirus en Europa

El número de casos de Covid-19 aumentó en Europa por quinta semana consecutiva, lo que la convierte en la única región del mundo donde el número de contagios sigue en incremento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La evaluación del organismo se produce al tiempo que países como Alemania y Rusia reportan nuevos récords en contagios y muertes.

Europa se convierte de nuevo en el epicentro de la pandemia del Covid-19. Así lo señaló el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el continente, Hans Kluge, este 4 de noviembre.

“El ritmo actual de transmisión en los 53 países de la región de Europa es motivo de gran preocupación (…) Somos de nuevo el epicentro”, alertó Kluge, quien agregó que las tasas de hospitalización por el nuevo coronavirus aumentaron a más del doble en solo una semana.

A medida que los nuevos contagios se propagan, y de mantenerse la actual trayectoria, Europa podría alcanzar 500.000 muertes más por el virus para febrero de 2022, detalló el funcionario belga.

Estas declaraciones se producen un día después de que la OMS publicara su informe semanal sobre la emergencia sanitaria en el que señala que el número de casos de coronavirus en el continente europeo aumentó por quinta semana consecutiva.

En general, fueron reportados tres millones de nuevos casos en una semana en todo el mundo, pero la tasa más alta la reportó Europa con 192 contagios por cada 100.000 personas, seguida de América, que tuvo alrededor de 72 nuevos positivos por cada 100.000.

Los expertos explican que las naciones europeas se convierten en la única región del mundo donde la propagación del virus crece, pues en otras zonas del planeta las cifras semanales sobre nuevos pacientes con la enfermedad disminuyeron o se mantuvieron casi iguales.

Las caídas más significativas se presentaron en Medio Oriente, donde los casos recientes disminuyeron un 12%, y en el sudeste asiático y África, donde descendieron un 9%.

En contraste, en varios países de Europa central y oriental se ha disparado el número de contagios diarios en los últimos días.

Los nuevos récords de algunos países europeos

El informe de la OMS sostiene que el aumento continuo de casos confirmados en Europa ha sido impulsado principalmente por Reino Unido, Rusia, Turquía y Rumania.

Por otro lado, Alemania reportó este 4 de noviembre la tasa más alta de contagios desde que inició la pandemia: se trata de 33.949 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Rusia marcó otro récord de muertes en el último día: 1.195 nuevos fallecimientos.

En República Checa se registraron 9.902 contagios en un día, según informó el miércoles el Ministerio de Salud, aproximadamente un 60% más que una semana antes y el incremento diario más alto desde el pasado 23 de marzo.

La autoridad sanitaria de Polonia también informó el miércoles el número diario más alto de casos nuevos, desde abril, con más de 10.400, es decir un 20% más que la semana anterior.

La “pandemia de los no vacunados”

Las advertencias de la Organización Mundial de la Salud llegan un día después de que el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, declarara que su país vive en una “pandemia de no vacunados” y que la cuarta ola del virus está “en plena vigencia” en toda la nación.

Ante la situación, las autoridades de salud informaron que discutirán la posibilidad de nuevas restricciones para los ciudadanos que se han negado a la inmunización.

Cifras recientes del RKI muestran que solo el 66,5% de los alemanes están completamente vacunados, en comparación con el 88% en Portugal y el 81% en España.

Para la OMS, el repunte de la pandemia se explica por la combinación de una cobertura de vacunación insuficiente, impulsada por los cientos de personas que se rehúsan a recibir los antídotos, con una relajación de las medidas para la socialización, especialmente cuando Europa es uno de los continentes con mayor interconexión y facilidad de desplazamiento entre sus países, a diferencia de otras regiones del mundo.

A algunos científicos les preocupa que la disminución de la inmunidad a las vacunas en toda Europa pueda permitir que aun más personas se enfermen por el virus durante la temporada de invierno.

Si alcanzáramos una tasa de uso del 95% de máscaras faciales podríamos salvar hasta 188.000 vidas

Las principales autoridades médicas británicas han pedido al Gobierno de Boris Johnson que vuelva a exigir medidas de precaución, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, pero Londres ha insistido en que el sistema de salud puede manejar el creciente número de casos.

“Si alcanzáramos una tasa de uso del 95% de máscaras faciales en Europa y Asia Central, podríamos salvar hasta 188.000 vidas del medio millón de vidas que corremos el riesgo de perder en febrero de 2022”, coincidió Kluge con los funcionarios de salud británicos.

El director de la OMS en Europa también resaltó como factor clave la propagación de la variante Delta, una versión del virus mucho más transmisible que la original; aunque los vacunados se encuentran mucho más protegidos de desarrollar la enfermedad de forma grave, insistió el organismo.

Germany reported 33,949 new COVID-19 infections, the highest daily increase since the start of the pandemic last year, ahead of a two-day meeting of state health ministers starting on Thursday. https://t.co/f4IQG38Q5B

— Reuters Science News (@ReutersScience) November 4, 2021