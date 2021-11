AUH cobra $7.083 extra en diciembre realizando un trámite desde el celular

El organismo previsional avanza con los pagos de noviembre y planifica el cronograma para diciembre. Los titulares de AUH que hagan un trámite con simples pasos desde el celular o la computadora podrán acceder a un bono extraordinario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con los últimos cobros previstos en el calendario de pagos de noviembre para la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), según terminación de DNI.

Ya sin un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y a la espera del bono de $5.000, el organismo que conduce Fernanda Raverta permite a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) acceder a un extra de $7.083.

¿Hay bono para AUH en diciembre 2021?

El bono de $5.000 de programa Más Cultura todavía no tiene fecha confirmada de pago y las inscripciones continúan abiertas. En tanto, la Anses no informó sobre otro bono para AUH en diciembre.

Sin embargo, algunos titulares podrán cobrar $7.083 extra. Se trata del 20% retenido por la Anses durante el año, que se activa en el caso de realizar el trámite de Declaración Jurada en Mi Anses, que reemplazó a la Libreta de Asignación Universal que se entregaba antes de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Declaración Jurada Anses

Para cobrar $7.083 extra por el 20% retenido por la Anses, los titulares de AUH deben seguir los pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de Seguridad Social Ir al menú Hijas e Hijos>Declaración jurada Libreta AUH 2020. Seleccionar los CUIL de cada niña o niño para completar la DD.JJ.

El monto se acreditará en la cuenta del titular en los siguientes 60 días luego de realizado el trámite.

Aumento para AUH en diciembre

El Gobierno nacional y la Anses confirmaron aumentos en los haberes para AUH, jubilados y pensionados y otras prestaciones del organismo.

El incremento será del 12,11%. De esta manera, las Asignaciones Universal por Hijo ( AUH), familiares (SUAF) y por Embarazo (AUE) aumentarán a 5.677 pesos, monto que dos años atrás era de 2.746 pesos.

Fechas de cobro AUH diciembre 2021

El extra de $7.083 se acreditará junto a la prestación de acuerdo al día de pago según DNI que establezca la Anses. Quienes hayan realizado el trámite de Declaración Jurada en octubre o noviembre, podrán cobrar el plus en diciembre.

Por el momento, no se conocen el cronograma de pago de diciembre.

Consultá fecha y lugar de cobro con CUIL en https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2.