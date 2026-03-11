Asumió en Uruguay la primera diputada de origen cubano de la historia: “Venimos de una dictadura ”

La ingeniera Leydis Aguilera asumió su banca por el opositor Partido Nacional, donde es una referente de su comunidad afrodescendiente; como cubana, nunca soñó con poder acceder a un lugar de representación democrática

La ingeniera cubana Leydis Aguilera llegó hace 16 años a Uruguay, el país en el que revalidó su título y en el que formó su familia. Este martes, esta activista por la libertad se convirtió en la primera mujer con ese origen en asumir una banca en el Parlamento de Uruguay, al que define como “uno de los pocos” países con democracia plena en el mundo.

Entrevistada en el diario uruguayo El Observador, Aguilera comentó que en su llegada al Palacio Legislativo –la sede del congreso uruguayo– buscará ser la voz en defensa de todas las personas, pero especialmente de la comunidad migrante en el país. Se define como una “cubana de nacimiento, pero uruguaya de corazón”.

La legisladora nunca pensó que podría llegar este día. “Una cubana nunca soñó que podía acceder a la Cámara de Representantes en uno de los pocos países con democracia plena en el mundo, como es Uruguay”, declaró.

Leydis Aguilera, primera diputada cubana de Uruguay (Mides)

Aguilera se mostró agradecida con los uruguayos porque le han “abierto las puertas de este país” y le dieron la oportunidad de “conocer la libertad y de amarla”.

En Uruguay, Aguilera vive con su esposo –que es uruguayo– y con su hijo, que nació hace nueve años. Su llegada a este país fue, según define, un antes y un después para su vida. “Uruguay para nosotros, que venimos de otros países y venimos directamente de una dictadura arrastrando estas cadenas, es un faro”, señaló.

Y se explayó hablando sobre el país: “Ese pequeño pedazo de tierra que nos enseñó que la libertad existe y que es posible, y en ese espacio en el que sentimos que podemos respirar sin miedo”.

Aguilera forma parte de la argumentación Tiempo de Avanzar, un espacio político integrado por migrantes de distintos orígenes y ciudadanos uruguayos. Es, además, la coordinadora de la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Nacional, desde donde impulsa iniciativas vinculadas a políticas de integración y derechos para las personas migrantes.

Leydis Aguilera, durante una movilización de venezolanos para la llegada de Edmundo González Urrutia (@ley_aguilera)

La legisladora asumió la banca como suplente de Pablo Abdala, un histórico dirigente del Partido Nacional que integra el sector D Centro. Se comprometió a poner su acento en la situación de las personas migrantes y en su aportes a las sociedades que las reciben.

A su vez, la mujer comentó al noticiero Telemundo de Canal 12 que su llegada a la Cámara de Representantes le genera “una mezcla de sensaciones, emoción y nerviosismo”.

Respecto a lo que está sucediendo en Cuba, Aguilera dijo que mantiene un “hilito de esperanza” en que caiga el régimen actualmente liderado por Miguel Díaz-Canel. “El 3 de enero con la captura del dictador Maduro también fue un antes y un después, con el esfuerzo de los de adentro y afuera la libertad cada vez está más cerca”, expresó.

Leydis Aguilera, primera diputada cubana de Uruguay, junto al expresidente Luis Lacalle Pou (@ley_aguilera)

Aguilera ha participado de varias movilizaciones contra el régimen de su país. La última fue a fines de febrero, cuando cientos de cubanos se movilizaron pidiendo ayuda humanitaria y libertad de presos políticos.En su discurso, cuestionó la postura que tomó el Frente Amplio y el PIT-CNT, que ese mismo día habían convocado una caravana en contra del bloqueo. “Nosotros los cubanos nos seguimos preguntando qué es para ellos Cuba”, dijo en en un encendido discurso. “Los que aplauden tiranos, no pueden decir que defienden los derechos humanos”, dijo, y desató los aplausos de los presentes.

Para ser legislador en Uruguay se necesita ser mayor de 25 años y tener cinco años de ciudadanía legal. Ella no es la única extranjera que está en la Cámara de Diputados. En el también opositor Partido Colorado asumió el chino Jin Tan Meng.

Leydis Aguilera, la primera diputada cubana de Uruguay (Cámara de Diputados)





Por Pedro Tristant-Infobae



