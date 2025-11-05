Así será la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La marca que viste a la Selección reveló hoy la camiseta titular con la que el equipo de Lionel Scaloni defenderá el título en la próxima Copa del Mundo

Acasi siete meses del arranque de una nueva Copa del Mundo de la FIFA, la Selección Argentina ya tiene vestimenta confirmada. Adidas, la marca que viste a la Albiceleste desde 2001 y lo hará -por lo menos- hasta 2038, reveló hoy cómo será la camiseta titular de la Scaloneta en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el marco del lanzamiento de la camiseta de 22 seleccionados, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la última creación de adidas. “Las tradicionales franjas verticales celestes y blancas de Argentina adoptan un aspecto cambiante, con un efecto de degradado único de tres colores que canaliza los tonos azules de las tres camisetas ganadoras de la Copa Mundial de la FIFA anteriores: 1978, 1986 y 2022″, reveló la marca.

Y eso no es todo: “La parte trasera del cuello presenta un sello exclusivo que lleva la inscripción ‘1896’, celebrando la fecha de fundación de la AFA”. La camiseta estará a la venta desde este jueves 6 de noviembre.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Argentina

En Argentina, la nueva indumentaria tendrá los siguientes valores:

Versión fan: $130.000

Player (la que usan los jugadores): $200.000

Player manga larga: $230.000

Player con estampado Messi: $220.000

Camiseta de arquero: $130.000

Messi, el modelo de la nueva camiseta de la Selección Argentina

Mientras todo el país sueña con ver a Messi en un nuevo Mundial con la camiseta de la Selección, adidas ha elegido a la Pulga para promocionar la flamante casaca albiceleste, que ya recorre las redes sociales.

La imagen de Messi con la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Pero además de la casaca titular que utilizará la Selección en la próxima Copa del Mundo, donde buscará coronarse por cuarta vez en la historia, adidas también reveló cómo se vestirá Emiliano Martínez, el dueño del arco de Argentina. El Dibu, que en Qatar quedó en la historia inmortalizado con su remera verde que lució en la final contra Francia -alternada con la vestimenta roja que también tuvo su épica, por ejemplo contra Países Bajos-; ahora vestirá de manera mucho más sobria: la camiseta de arquero titular es negra.

Dibu Martínez y la camiseta titular de arquero para el Mundial 2026

Cuándo se estrena la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Se espera que por primera vez, la Scaloneta juegue con este nuevo conjunto en la próxima fecha FIFA, a solo días de llevarse a cabo. En la última ventana del año, la Selección jugará un único amistoso: será el viernes 14 de noviembre ante Angola, en condición de visitante. Para este encuentro, Scaloni ya sabe que contará con varias bajas de peso: por ejemplo, está confirmado ya que ni Lionel Messi ni Dibu Martínez viajarán a África para este partido, y hay que ver si son los únicos.

