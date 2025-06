Así salió caminando el único sobreviviente del avión que se estrelló en India: “Había cuerpos por todos lados”

El avión se dirigía a Londres y se estrelló instantes después de despegar, con 242 pasajeros a bordo. Solo uno sobrevivió y contó cómo salió del fuselaje

La policía de la ciudad india de Ahmedabad informó que hubo un único sobreviviente tras la caída del avión que transportaba a 242 personas a Londres. Así lo confirmó la Policía, según la cual el hombre, que ocupaba el asiento 11A, recibía tratamiento en el hospital.

Se desconoce cómo sobrevivió al violento accidente después de que el Boeing 787-8 Dreamliner, con destino a Londres-Gatwick, colisionara con una residencia de la facultad de medicina en un suburbio de la ciudad india de Ahmedabad y se incendiara, aclara el citado medio.

Lo cierto es que se viralizó un increíble video del sobreviviente que salió caminando por sus propios medios del lugar del accidente. Visiblemente aturdido, parecía no querer interactuar con quienes se acercaban a ayudarlo.

El ciudadano británico se llama Vishwash Kumar Ramesh y tras conversaciones con medios indios dijo: “Treinta segundos después del despegue hubo un ruido fuerte y luego el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido”.

Desde la cama del hospital, el hombre de 40 años relató a la prensa india que regresaba a Gran Bretaña junto a su hermano, luego de visitar a su familia en la India. “Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Me asusté. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, declaró Vishwash Kumar al Hindustan Times.

Según declaró al periódico, su hermano Ajay viajaba en otra fila y pidió ayuda para localizarlo.

“Estaba cerca de la salida de emergencia y consiguió escapar saltando por la puerta de emergencia”, confirmó Vidhi Chaudhary, funcionario de la policía de Ahmedabad, en referencia a Viswashkumar.

Se accidentó un avión que viajaba a India a Londres con 242 personas a bordo

Un avión de la compañía Air India que se dirigía a Londres y en el que viajaban 242 personas, se estrelló este jueves cerca del aeropuerto de la ciudad occidental de Ahmedabad, en el estado indio de Gujarat y después de que trascendiera que todos los ocupantes fallecieron, se supo que un hombre sobrevivió.

Un informe anterior atribuido a medios locales daba por muertos a todos los ocupantes del avión. Pero transcurridas las horas, la policía de la ciudad india de Ahmedabad informó que hubo un único superviviente.

“El vuelo AI171, que operaba la ruta Ahmedabad-Londres Gatwick, se vio involucrado en un incidente hoy, 12 de junio de 2025. Actualmente, estamos verificando los detalles y compartiremos más información lo antes posible”, señaló la citada compañía aérea en un comunicado.

En tanto, los medios locales indicaron que la autoridad de aviación civil de la India confirmó que 242 personas iban a bordo del Boeing 787 Dreamliner de la compañía Air India, mientras que la aerolínea comunicó que en la nave viajaban 169 pasajeros indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense (217 adultos y 11 niños) además de 10 miembros de la tripulación y dos pilotos.

La Dirección General de Aviación Civil (DGCA) emitió un comunicado en el que identificó la aeronave como un Boeing 787 con matrícula VT-ANB, que operaba el vuelo AI-171 con destino a Londres-Gatwick, mientras que informó que el avión estaba al mando del capitán Sumeet Sabharwal, un experimentado piloto instructor con 8.200 horas de vuelo, acompañado por el primer oficial Clive Kundar, con 1.100 horas de experiencia, según detalló el organismo regulador.

De acuerdo con el informe de los controladores aéreos (ATC), el avión despegó de la pista 23 a las 13:39 hora local y, tras la llamada de “MAYDAY”, la aeronave no volvió a responder a las comunicaciones y se precipitó a tierra, donde se observó una inmensa explosión y una densa columna de humo negro.

Además, las autoridades señalaron que la nave se estrelló sobre un área residencial por lo cual se temen aún más víctimas en el lugar y en el lugar trabajaban equipos de bomberos y médicos realizando las tareas de rescate.

El ministro indio de Aviación Civil, Rammohan Naidu Kinjarapu, expresó su conmoción por el accidente y se expresó “conmocionado y devastado”, a la vez que indicó: “Estamos en máxima alerta. Estoy siguiendo personalmente la situación y he ordenado a todas las agencias de aviación y de respuesta a emergencias que actúen de forma rápida y coordinada”.

“Se han movilizado equipos de rescate y se está haciendo todo lo posible para garantizar que la ayuda médica y de socorro llegue rápidamente al lugar del siniestro. Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas a bordo y sus familias”, escribió Kinjarapu en las redes sociales, según la agencia de noticias Xinhua.

